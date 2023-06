Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis rectificatif

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Lundi 12 Juin 2023

Intitulé : Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la route forestière du Volcan

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE



I.1 Nom et adresses : REGION REUNION- Hôtel de Région Pierre Lagourgue, Avenue René Cassin - Moufia, F - 97801 Saint denis cedex,

Tél : +262 487000, courriel :

Code NUTS : FRY40

Adresse(s) internet :

Adresse principale :



SECTION II : OBJET



II.1 Etendue du marché

II.1.1 Intitulé : Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la route forestière du Volcan

Numéro de référence : 2023DID0562

II.1.2 Code CPV principal : 71300000

II.1.3 Type de marché : Services.

II.1.4 Description succincte : La consultation a pour objet la mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la route forestière du Volcan. L'aménagement projeté a pour but : - permettre la circulation des véhicules sur une chaussée pérenne, - aménager des espaces de stationnements.



SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



VI.5 Date d'envoi du présent avis : 08 juin 2023

VI.6 Référence de l'avis original :

Numéro de l'avis au JO série S : 2023/S096-299848

Publié le 19 mai 2023



SECTION VII : MODIFICATIONS



VII.1 Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2 Texte à rectifier dans l'avis original :

Numéro de section : IV.2.2

Au lieu de la date : 19/06/2023 à 12 h 00

Lire la date : 03/07/2023 à 12 h 00

VII.2 Autres informations complémentaires :

La date de remise des offres de la consultation 2023-DID-056 a été reportée au lundi 03 juillet 2023 à 12H00 locale. I.1 Nom et adresses : REGION REUNION- Hôtel de Région Pierre Lagourgue, Avenue René Cassin - Moufia, F - 97801 Saint denis cedex,Tél : +262 487000, courriel : Marches@cr-reunion.fr Code NUTS : FRY40Adresse(s) internet :Adresse principale : https://regionreunion.com : Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la route forestière du VolcanNuméro de référence : 2023DID0562: 71300000: Services.: La consultation a pour objet la mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la route forestière du Volcan. L'aménagement projeté a pour but : - permettre la circulation des véhicules sur une chaussée pérenne, - aménager des espaces de stationnements.: 08 juin 2023Numéro de l'avis au JO série S : 2023/S096-299848Publié le 19 mai 2023: IV.2.2la date : 19/06/2023 à 12 h 00la date : 03/07/2023 à 12 h 00La date de remise des offres de la consultation 2023-DID-056 a été reportée au lundi 03 juillet 2023 à 12H00 locale.

Région Réunion