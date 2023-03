Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis rectificatif

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 30 Mars 2023







OBJET : 2023-DEER-0526 Accord cadre à bons de commande - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS LE LONG DES ROUTES NATIONALES ET DE GARES ROUTIERES REGIONALES – 12 LOTS



La présente consultation a pour objet l’entretien des espaces verts le long des routes nationales et des gares routières régionales.



Modification de la date limite de remise des offres



Au lieu de lire :

Lundi 3 avril 2023 à 12 h 00

Lire :

Mercredi 3 mai 2023 à 12 h00



L’avis est consultable dans son intégralité sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion 2023-DEER-0526 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation. Références de l'avis : consultable en ligne : BOAMP : 23-25084 et JOUE : 2023/S041- 121591



Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme 2023-DEER-0526/ onglet 3 dépôt.



Région Réunion