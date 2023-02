Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis rectificatif

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Lundi 13 Février 2023







OBJET : 2022- DL-0180- Fourniture et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques



Numéro de référence : 2022-DL-0180

Code CPV principal : 32424000

Type de marché : Fournitures.

Description succincte : Fourniture, pose, raccordement et mise en service de bornes de recharge pour véhicules électriques



Modifications :

Valeur technique / Pondération : Au lieu de : 60 Lire : 40

Prix des prestations / Pondération : Au lieu de : 40 Lire : 60



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Au lieu de : 13/02/2023 à 12 h 00

Lire : 08/03/2023 à 12 h 00



Référence de l'avis original : JO série S : 2023/S010-022530

Référence de l’avis rectificatif : BOAMP 23-17684 JOUE 2023/S030-088945



Date d’envoi du présent avis rectificatif : 7 février 2023

Région Réunion