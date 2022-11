Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis rectificatif

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 25 Novembre 2022



SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE



I.1) Nom et adresses : CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION, Avenue René Cassin, F - 97801 Saint denis, Tél : +262 62487000,

courriel :

Code NUTS : FRY40

Code d'identification national : 23974001200012

Adresse(s) internet :

Adresse principale :

Adresse du profil d'acheteur :



SECTION II : OBJET



II.1) Etendue du marché

II.1.1) Intitulé : Actualisation du Plan Régional d'Organisation et d'Équipement des Ports de Pêche (PROEPP)

Numéro de référence : 2022-DAECPA-0168

II.1.2) Code CPV principal : 71241000

II.1.3) Type de marché : Services.

II.1.4) Description succincte : La consultation a pour objet de désigner un prestataire pour des missions qui consistent en l'actualisation du Plan Régional d'Organisation et d'Équipement des Ports de Pêche (PROEPP) de la Région Réunion dont la version en vigueur date de 2018.



SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



VI.5) Date d'envoi du présent avis : 21 novembre 2022

VI.6) Référence de l'avis original :

Numéro de l'avis au JO série S : 2022/S210-602959

Publié le 31 octobre 2022



SECTION VII : MODIFICATIONS



VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original :

Numéro de section : IV.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.2.2

Au lieu de la date : 30/11/2022 à 12 h 00

Lire la date : 07/12/2022 à 12 h 00

Numéro de section : IV.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.2.7

Au lieu de la date : 01/12/2022 à 12 h 00

Lire la date : 08/12/2022 à 09 h 00

Région Réunion