Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis rectificatif

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Lundi 31 Octobre 2022



SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE



I.1) Nom et adresses : CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION, Avenue René Cassin, F - 97801 Saint denis, Tél : +262 62487000, courriel :

Code NUTS : FRY40

Code d'identification national : 23974001200012

Adresse(s) internet :

Adresse principale :

Adresse du profil d'acheteur :



SECTION II : OBJET



II.1) Etendue du marché

II.1.1) Intitulé : RESTAURATION PONT SUSPENDU RVIERE DE L'EST SAINTE ROSE - LOT4 / SERRURERIE - RELANCE

Numéro de référence : 2022-DEERSOA-0165

II.1.2) Code CPV principal : 45262420

II.1.3) Type de marché : Travaux.

II.1.4) Description succincte : La présente consultation a pour principal objet les travaux de serrurerie. Il s'agit d'une relance du lot Serrurerie qui fait partie d'une opération globale de restauration. Les travaux comprennent : - Le remplacement des câbles en inox des garde-corps y compris embouts caoutchouc pour passage dans les poteaux fonte - Le remplacement de tôles d'habillage du trottoir - La réalisation d'un belvédère sous le tablier (escalier, structure et plancher en caillebotis) - La fourniture et la pose de garde-corps en inox - La mise en place de portails en acier thermolaqué - La mise en place de châssis avec jalousie aux droits des passages des câbles dans les chambres d'ancrage.



SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



VI.5) Date d'envoi du présent avis : 27 octobre 2022

VI.6) Référence de l'avis original :

Numéro de l'avis au JO série S : 2022/S191-539624

Publié le 04 octobre 2022



SECTION VII : MODIFICATIONS

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original :

Numéro de section : IV.2.2

Au lieu de la date : 03/11/2022 à 12 h 00

Lire la date : 15/11/2022 à 12 h 00

Numéro de section : IV.2.7

Au lieu de la date : 04/11/2022 à 09 h 00

Lire la date : 16/11/2022 à 09 h 00

