Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis rectificatif de marché

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 13 Juin 2023

OBJET DELA CONSULTATION : N° 20 23-DBP-0565 – RÉALISATION D’UNE SURTOITURE SUR LES BÂTIMENTS SCOLAIRES DU LYCÉE ISNELLE AMELIN – COMMUNE DE SAINTE-MARIE – MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE





OBJET DE LA CONSULTATION : N° 2023-DBP-0565 – RÉALISATION D’UNE SURTOITURE SUR LES BÂTIMENTS SCOLAIRES DU LYCÉE ISNELLE AMELIN – COMMUNE DE SAINTE-MARIE – MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE



PROCÉDURE : Appel d’offres ouvert, en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.



VISITE DE SITE : La visite prévue le mercredi 14 juin 2023 à 14h00 est annulée et reportée au mardi 20 juin 2023 à 14h00



Cette visite permettra aux candidats de prendre connaissance des contraintes du site. La présence ou l’absence de candidat lors la visite du site ne sera pas prise en compte dans l’appréciation technique de l’offre.



Les entreprises, souhaitant participer à cette visite, doivent informer le chargé d’opération par courriel à l’adresse suivante :



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 26 juin 2023 à 12 h 00



Date d’envoi de l’avis rectificatif à la publication : 12 juin 2023 Région Réunion Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, 97490 Sainte Clotilde, Tél. : 02 62 48 70 00 , courriel: marches@cr-reunion.fr , profil acheteur: https://www.marches-publics.regionreunion.com : Appel d’offres ouvert, en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.Cette visite permettra aux candidats de prendre connaissance des contraintes du site. La présence ou l’absence de candidat lors la visite du site ne sera pas prise en compte dans l’appréciation technique de l’offre.Les entreprises, souhaitant participer à cette visite, doivent informer le chargé d’opération par courriel à l’adresse suivante : david.nourry@cr-reunion.fr

Région Réunion