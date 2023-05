Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis de marché

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 10 Mai 2023

Objet du marché : Missions géotechniques, sondages de reconnaissance et essais /Nouvelle Route du Littoral (NRL)- PHASE 2 - Liaison Grande Chaloupe / La Possession

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR



I.1. Nom et adresses : CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION, Avenue René Cassin, F - 97801 Saint denis, Tél : +262 62487000,

courriel :

Code NUTS : FRY40

Code d'identification national : 23974001200012

Adresse(s) internet :

Adresse principale :

Adresse du profil d'acheteur :

I.2. Procédure conjointe

I.3. Communication :

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s).

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse :

I.4. Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale

I.5. Activité principale : Services généraux des administrations publiques.



SECTION II : OBJET



II.1. Etendue du marché

II.1.1. Intitulé : Missions géotechniques, sondages de reconnaissance et essais /Nouvelle Route du Littoral (NRL)- PHASE 2 - Liaison

Grande Chaloupe / La Possession

Numéro de référence :

2023-DNRL-0557

II.1.2. Code CPV principal : 71241000

II.1.3. Type de marché : Services.

II.1.4. Description succincte : La présente consultation concerne des missions géotechniques, sondages de reconnaissance et essais in situ préalables à la construction du second grand viaduc de la NRL.

II.1.5. Valeur totale estimée :

Valeur hors TVA : 8500000 euros

II.1.6. Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : non.



II.2. Description

II.2.1. Intitulé

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s) :

71332000

II.2.3. Lieu d'exécution :

Code NUTS : FRY40

Lieu principal d'exécution : Ile de la Réunion - Nouvelle Route du Littoral

II.2.4. Description des prestations : Les prestations comprennent : - La fourniture des moyens nautiques nécessaires à la réalisation des prestations - La réalisation de sondages et forages de différents types : sondages carottés, sondages destructifs, sondages pressiométriques (normal et haute pression), forages au pénétromètre,CPTu , - La réalisation d'essais in situ : essais pressiométriques, les essais d'eau dans les sondages types LUGEON, LEFRANC, essais en pénétromètre statique, - Les équipements de forage en crépines pour piézomètres, -

Les prélèvements d'échantillons intacts au moyen des carottiers, - L'exploitation des résultats : enregistrement de paramètres de forage, interprétation des résultats (sondages et essais)

II.2.5. Critères d'attribution :

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

II.2.6. Valeur estimée :

Valeur hors TVA : 8500000 euros

II.2.7. Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :

Durée en mois : 36

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.

II.2.9. Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10. Variantes :

Des variantes seront prises en considération : non.

II.2.11. Information sur les options :

Options : non.

II.2.12. Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne :

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui.

Identification du projet : Le marché s'inscrit dans une opération dont le programme est susceptible d'être financer par des fonds de l'Union

Européenne : il s'agit du fond européen de développement régional FEDER, pour la période de programmation 2021-2027

II.2.14. Informations complémentaires : Les prestations feront l'objet d'un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum,

avec un montant maximum en application des articles R. 2162-2 et suivants, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.

Le montant des prestations est sans montant minimum avec un montant maximum de 12 750 000 euro(s) HT pour la durée de l'accord-cadre

soit 36 mois.



SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE



III.1. Conditions de participation

III.1.1. Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Liste et description succincte des conditions : La copie du bulletin d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou un document équivalent notamment lorsque le candidat est étranger.

III.1.2. Capacité économique et financière :

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

III.1.3. Capacité technique et professionnelle :

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

III.1.5. Informations sur les marchés réservés

III.2. Conditions liées au marché

III.2.1. Information relative à la profession

III.2.2. Conditions particulières d'exécution

III.2.3. Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché :

Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché.

III.2.4. Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.



SECTION IV : PROCEDURES



IV.1 Description

IV.1.1. Type de procédure : Ouverte

IV.1.3. Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4. Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6. Enchère électronique

IV.1.8. Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.

IV.2. Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1. Publication antérieure relative à la présente procédure :

Numéro de l'avis au JO série S : 2023/S068-201814

IV.2.2. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/06/2023 à 12 h 00

IV.2.3. Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.

IV.2.6. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.2.7. Modalités d'ouverture des offres :

Date : 07 juin 2023 à 09 h 00



SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



VI.1. Renouvellement :

Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable

VI.2. Informations sur les échanges électroniques :

La facturation en ligne sera acceptée.

Le paiement en ligne sera utilisé.

VI.3. Informations complémentaires :

Le retrait du dossier de consultation des entreprises, les questions des candidats et le dépôt des réponses à cette consultation s'effectuent sur la plateforme de la Région Réunion :



Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché sont régis par les principes de transparence et d'égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plate forme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

VI.4. Procédures de recours

VI.4.1. Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27 rue Félix Guyon CS 61107, F - 97404 Saint denis, Tél : +262 262924360, courriel :

VI.4.2. Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3. Introduction de recours :

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours en référé précontractuel: articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du Code de justice administrative peut être intenté jusqu'à la signature du marché, soit au plus tôt 11 jours à compter de la date d'envoi au soumissionnaire de la décision de rejet,

- recours en référé contractuel visé aux articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative peut être intenté soit dans le délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché soit, en l'absence d'avis d'attribution, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat,

VI.4.4. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27 rue Félix Guyon CS 61107, F - 97404 Saint denis, Tél : +262 262924360, courriel :

