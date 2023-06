Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis de concours - Phase candidature

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 8 Juin 2023

OBJET : 2023-DBP-0548 – Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse+ relatif aux études de conception pour la construction du Lycée des métiers de la Mer

https://marches-publics.regionreunion.com



OBJET : 2023-DBP-0548 – Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse+ relatif aux études de conception pour la construction du Lycée des métiers de la Mer



DURÉE DU MARCHÉ :

La durée du marché court de la notification du marché jusqu’à la fin du délai de « Garantie de parfait achèvement » (GPA) soit un délai prévisionnel de 72 mois.



PROCÉDURE :

Concours restreint par application des articles L. 2125-1 2°, R. 2122-6, R. 2172-1 à R. 2172-6, R. 2162-15 à R. 2162-22 et R. 2162-24 du Code de la Commande Publique.



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES :

05/07/2023 à 12h00 (L’heure de la date limite de la réception des candidatures est basée sur l’heure de La Réunion GMT+4)



Critères de séléction des candidatures :

Le jury examinera ensuite les candidatures sur la base des critères de sélection des candidatures hiérarchisés suivants et cités par ordre d’importance :



- Critère 1 - Qualité technique et professionnelle du candidat

- Critère 2 - Qualité des références



Le nombre de candidats admis à concourir sera de 3 maximum.



Obtention du dossier de consultation des entreprises :

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion

Les entreprises n’ont pas l’obligation de s’identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait des pièces du concours, mais en l’absence d’identification, le candidat ne pourra recevoir les informations sur la consultation.



L’avis est consultable dans son intégralité sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion https://marches-publics.regionreunion.com Rubriques «annonce » / « consultations en cours » sous le numéro suivant 2023-DBP-0548 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation.



Références de l'avis complet : consultable en ligne :



BOAMP : 23-74632

JOUE : 2023/S107-335957



Cette opération est financée par la Région Réunion et est cofinancée par l’État et l’Union Européenne au titre du Programme Européen FEDER-FSE+ 21-27



Échanges avec les opérateurs économiques :

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.



Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme https://marches-publics.regionreunion.com / accéder à la consultation 2023-DBP-0548 / onglet 3 dépôt.



Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de La Réunion, 27, rue Félix Guyon CS 61107, 97404 Saint-Denis, tél. : 0262 92 43 60, télécopieur : 0262 92 43 62,

courriel :



Région Réunion