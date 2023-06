Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis d'attribution

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 22 Juin 2023

Objet du marché : Consultation n° 2022-DLPM-0148 - Collecte, transport et traitement des déchets des sites de la Région Réunion

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR : Région Réunion - Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, BP 67190 – 97801 Saint-Denis Cédex 9, tél. : 0262487000, courriel :



Objet du marché : Consultation n° 2022-DLPM-0148

Collecte, transport et traitement des déchets des sites de la Région Réunion

Lot 1 : Collecte, Transport et Traitement des Ordures Ménagères (OM), encombrants et Déchets Industriels Banals (DIB) – tous les sites de la Région Réunion

Lot 2 : Collecte, Transport et Traitement des Déchets Dangereux(DD) – CPOI

Lot 3 :collecte, Transport et Traitement Déchets à Responsabilités Elargies des Producteurs (REP) – CPOI



Procédure et technique d’achat :



La présente consultation est lancée selon la procédure de l’Appel d’Offres Ouvert en application des articles R 2161- 2 et suivants du Code de la commande publique.

La présente consultation est lancée selon la procédure de l’Appel d’Offres Ouvert en application des articles R 2161- 2 et suivants du Code de la commande publique.

Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre fractionné à bons de commande avec une quantité minimum et une quantité maximum en application des articles R. 2162-2 et suivants, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.

Lot 1 : sans mini et avec un montant maximum annuel de 800 000 € HT

Lots 2 et 3 : sans mini et avec un montant maximum annuel de 100 000 € HT



Attribution des marchés : - date de conclusion des 3 lots : 12 juin 2023



Lot 1 : Collecte, Transport et Traitement des Ordures Ménagères (OM), encombrants et Déchets Industriels Banals (DIB) – tous les sites de la Région Réunion : marché n° 2023602227



Titulaire lot 1 : SEMRRE – 3, chemin Charrette – Pierrefonds – 97410 Saint-Pierre



Lot 2 : Collecte, Transport et Traitement des Déchets Dangereux (DD) – CPOI : marché n° 2023602228



Lot 3 : collecte, Transport et Traitement Déchets à Responsabilités Elargies des Producteurs (REP) – CPOI : marché n° 2023602229



Titulaire lots 2 et 3 : SUEZ RV Réunion SAS - 5n rue de la Pépinière – ZAE de la Mare – 97438 Sainte Marie



L’avis d’attribution est consultable dans son intégralité sur

- Liens vers avis BOAMP :

- Référence de TED : 2023/S 118- 368914 - annonce diffusée le 21 juin 2023



Dans le respect des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces des marchés est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion - par courrier : marches@cr-reunion.fr ou courrier à l'adresse suivante : Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - Région Réunion - Avenue René Cassin - BP 67190 – 97801 saint-Denis Cédex 9.



Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/06/2023 Région Réunion - Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, BP 67190 – 97801 Saint-Denis Cédex 9, tél. :, courriel : marches@cr-reunion.fr , adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-publics.region-reunion.com Collecte, transport et traitement des déchets des sites de la Région RéunionLot 1 : Collecte, Transport et Traitement des Ordures Ménagères (OM), encombrants et Déchets Industriels Banals (DIB) – tous les sites de la Région RéunionLot 2 : Collecte, Transport et Traitement des Déchets Dangereux(DD) – CPOILot 3 :collecte, Transport et Traitement Déchets à Responsabilités Elargies des Producteurs (REP) – CPOILa présente consultation est lancée selon la procédure de l’Appel d’Offres Ouvert en application des articles R 2161- 2 et suivants du Code de la commande publique.La présente consultation est lancée selon la procédure de l’Appel d’Offres Ouvert en application des articles R 2161- 2 et suivants du Code de la commande publique.Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre fractionné à bons de commande avec une quantité minimum et une quantité maximum en application des articles R. 2162-2 et suivants, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.Lot 1 : sans mini et avec un montant maximum annuel de 800 000 € HTLots 2 et 3 : sans mini et avec un montant maximum annuel de 100 000 € HT: - date de conclusion des 3 lots : 12 juin 2023Lot 1 : Collecte, Transport et Traitement des Ordures Ménagères (OM), encombrants et Déchets Industriels Banals (DIB) – tous les sites de la Région Réunion : marché n° 2023602227Titulaire lot 1 : SEMRRE – 3, chemin Charrette – Pierrefonds – 97410 Saint-PierreLot 2 : Collecte, Transport et Traitement des Déchets Dangereux (DD) – CPOI : marché n°Lot 3 : collecte, Transport et Traitement Déchets à Responsabilités Elargies des Producteurs (REP) – CPOI : marché n° 2023602229Titulaire lots 2 et 3 : SUEZ RV Réunion SAS - 5n rue de la Pépinière – ZAE de la Mare – 97438 Sainte MarieL’avis d’attribution est consultable dans son intégralité sur- Liens vers avis BOAMP : http://www.boamp.fr/avis/detail/23-83221/officiel - Référence de TED :- annonce diffusée le 21 juin 2023Dans le respect des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces des marchés est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion - par courrier : marches@cr-reunion.fr ou courrier à l'adresse suivante : Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - Région Réunion - Avenue René Cassin - BP 67190 – 97801 saint-Denis Cédex 9.Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/06/2023

Région Réunion