Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis d'appel public à la concurrence - Marché procédure adaptée

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 31 Août 2022





Profil acheteur :



OBJET DE LA CONSULTATION : n° 2022- DBA- 0115 – RELANCE - REHABILITATION DU CPOI – CONSTRUCTION D’ UNE CAGE D’ ASCENSEUR EXTERIEURE – BATIMENT D



La présente consultation a pour objet une relance pour la réalisation des travaux de construction d’une cage d’ascenseur extérieure dans le bâtiment D du Campus Professionnel de l’Océan Indien (CPOI) situé sur la Commune de Saint-Pierre.



Ces travaux se décomposent en plusieurs chapitres comme suit : - Chapitre 1 : VRD - Chapitre 2 : Déconstruction - Chapitre 3 : Gros-oeuvre - Chapitre 4 : Charpente - Chapitre 5 : Couverture - Chapitre 6 : Revêtements durs - Chapitre 7 : Peinture - chapitre 8 : menuiseries métalliques

Visite du site :

Une visite de site est prévue le Mercredi 14 septembre 2022 à 09h00.

Pour obtenir des renseignements sur cette visite, les candidats doivent s’adresser à : Monsieur Laurent FIACRE : Mèl :

Téléphone Secrétariat DBA Sud : 0262 49 90 24 Région Réunion - Hôtel de Région Pierre Lagourgue - Avenue René Cassin - 97490 Sainte Clotilde Tél : 0262 48 72 00 - Courriel : marches@cr-reunion.fr Profil acheteur : https://www.marches-publics.regionreunion.com La présente consultation a pour objetCes travaux secomme suit :Une visite de site est prévue lePour obtenir des renseignements sur cette visite, les candidats doivent s’adresser à : Monsieur Laurent FIACRE : Mèl : laurent.fiacre@cr-reunion.fr Téléphone Secrétariat DBA Sud : 0262 49 90 24

ESTIMATION : 128 182,56 € HT



DURÉE DU MARCHE : 04 mois



TYPE DE PROCÉDURE : Marché à Procédure Adaptée



Date limite de réception des offres : 03/10/2022 à 12 h 00

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).



Critères de sélection des candidatures : capacité juridique, économique et financière, technique et professionnelle



Délai de validité des offres : 06 mois



Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : - Valeur technique 40 % - Prix 60 %

Obtention du dossier de consultation des entreprises :

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion https://www.marches-publics.regionreunion.com : Ru- briques « annonce » /« consultations en cours » sous le numéro suivant 2022-DBA-0115 / accéder à la consultation puis procéder au télé- chargement des pièces de la consultation.



Les entreprises n’ont pas l’obligation de s’identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais en l’absence d’identification, la candidat ne pourra recevoir les informations sur la consultation.



Échanges avec les opérateurs économiques :

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques suscepti- bles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.



Modalités de réponse :

Les offres papier ne sont plus prises en compte.



Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme https://www. 2022-DBA-0115 / onglet 3 dépôt. 128 182,56 € HT04 moisMarché à Procédure AdaptéeL’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).capacité juridique, économique et financière, technique et professionnelle06 moisOffre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :: Ru- briques « annonce » /« consultations en cours » sous le numéro suivantLes entreprises n’ont pas l’obligation de s’identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais en l’absence d’identification, la candidat ne pourra recevoir les informations sur la consultation.Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques suscepti- bles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.Les offres papier ne sont plus prises en compte. marches-publics.regionreunion.com / accéder à la consultation/ onglet 3 dépôt.

L’outil de signature électronique à utiliser est le format PADES ou CADES ou XADES.



La signature électronique n’est pas obligatoire pour la remise des offres. Toutefois, si le candidat est retenu, son offre (a minima l’acte d’engagement) devra être signée de façon électronique.



Copie de sauvegarde : Il est conseillé au candidat de faire parvenir une copie de sauvegarde de son offre dématérialisée sur support physique électronique. Cette copie de sauvegarde est destinée à se substituer au pli dématérialisé en cas d’anomalie. La copie de sauvegarde est déposée avant la date et l’heure limite de remise des offres sous enveloppe cachetée et anonyme au bureau du courrier de la Région Réunion.



Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27, rue Félix Guyon CS 61107, 97404 Saint denis, tél. : 02 62 92 43 60, télécopieur:

02 62 92 43 62,

courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr



Détails d'introduction des recours : Recours en référé pré-contractuel : articles L 551-1et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative peut être intenté jusqu'à la signature du marché, soit au plus tôt 16 jours à compter de la date d'envoi au soumission - naire de la décision de rejet ; Recours en référé contractuel visé aux articles L 551-13 et suivants et R 551-7 et suivants du code de justice administrative peut être intenté soit dans le délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché soit, en l'absence d'avis d'attribution, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Recours au fond articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative,dans le délai de deux mois : soit à compter de la notification de la décision de rejet , soit à compter de la publication de l'avis d'attribution



Date d'envoi de l’avis à la publication : 31/08/2022 n’est pas obligatoire pour la remise des offres. Toutefois, si le candidat est retenu, son offre (a minima l’acte d’engagement) devra être signée de façon électronique.Il est conseillé au candidat de faire parvenir une copie de sauvegarde de son offre dématérialisée sur support physique électronique. Cette copie de sauvegarde est destinée à se substituer au pli dématérialisé en cas d’anomalie. La copie de sauvegarde est déposée avant la date et l’heure limite de remise des offres sous enveloppe cachetée et anonyme au bureau du courrier de la Région Réunion.Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27, rue Félix Guyon CS 61107, 97404 Saint denis, tél. : 02 62 92 43 60, télécopieur:02 62 92 43 62,courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr: Recours en référé pré-contractuel : articles L 551-1et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative peut être intenté jusqu'à la signature du marché, soit au plus tôt 16 jours à compter de la date d'envoi au soumission - naire de la décision de rejet ; Recours en référé contractuel visé aux articles L 551-13 et suivants et R 551-7 et suivants du code de justice administrative peut être intenté soit dans le délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché soit, en l'absence d'avis d'attribution, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Recours au fond articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative,dans le délai de deux mois : soit à compter de la notification de la décision de rejet , soit à compter de la publication de l'avis d'attribution

Région Réunion