Région Réunion : Avis d'appel public à la concurrence - Marché à procédure adaptée

OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DES BUREAUX DE LA REGION DU SITE DE LA JAMAIQUE (5 lots) / RELANCE : Consultation : 2023-DLPTT-0008



Délai d’exécution : Le délai d'exécution des travaux est de DEUX (02 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux y compris 15 jours de préparation à compter del’ordre de service de démarrage de la période de préparation (hors congés BTP)



Procédure : Marché à procédure adaptée



Date limite de réception des offres : 1er mars 2023 à 12 h 00

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).



Critères de sélection des candidatures : capacité juridique, économique et financière, technique et professionnelle



Délai de validité des offres : 6 mois



Décomposition en lots

Les différents lots de la consultation sont les suivants :



Lot 1 : Démolition / GO / Revêtement dur

Lot 2 : Cloisons / faux plafond / menuiserie Bois / peinture

Lot 3 : Menuiserie aluminium

Lot 4 : Électricité

Lot 5 : Climatisation / Ventilation / Plomberie



Critères d'attribution

- Prix 60 %

- Valeur technique 40%



Obtention du dossier de consultation des entreprises

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion https://www.marches-publics.regionreunion.com : Rubriques « annonce » /« consultations en cours » sous le numéro suivant 2023-DLPTT-0008/ accéder à la consultation puis procéder au téléchargement des pièces de la consultation .



Modalités de réponse

Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme 2023-DLPTT- 0008 / onglet 3 dépôt.

L’outil de signature électronique à utiliser est le format PADES ou CADES ou XADES.

La signature électronique non obligatoire pour la remise des offres mais, si le candidat est retenu, son offre devra être signée de façon électronique.



