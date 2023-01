Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis d'appel public à la concurrence - Marché à procédure adaptée

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 11 Janvier 2023





Tél : 0262 48 72 00 - courriel :

Profil acheteur :



OBJET : N° DE CONSULTATION : 2022-CRR-0198 - ACHAT DE PRATICABLES POUR LA REGIE DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL ET POUR LA SALLE GRAMOUN LELE



La présente consultation a pour objet la sélection d’un prestataire pour l’achat de praticables pour la régie générale du CRR et la salle de spectacle « Gramoun Lélé » située sur la commune de Saint-Benoît.



ALLOTISSEMENT : Le marché se décompose en 3 lots :



- Lot 1 : Achat de 12 m² de praticables 2 m x 1 m et accessoires pour les ensembles à cordes du CRR

- Lot 2 : Achat de 6 m² de praticables 1 m x 1 m et accessoires pour les choeurs du CRR

- Lot 3 : Achat de 60 m² de praticables 2 m x 1 m à hauteur évolutive, et accessoires, pour les orchestres et ensembles de percussions du CRR



DURÉE DU MARCHE : La durée du marché est fixée à 12 mois à compter de sa notification.



PROCÉDURE : Marché à procédure adaptée en application des articles R.2123-1, R.2123-4 du Code de la Commande Publique



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Mercredi 1 Février 2023

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).



CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES : capacité juridique, économique et financière, technique et professionnelle



DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 6 mois



CRITÈRES D'ATTRIBUTION :

- Prix des prestations 100 %



OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES :

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion https://www.marches-publics.regionreunion.com :

Rubriques « annonce » /« consultations en cours » sous la référence 2022-CRR-0198 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement des pièces de la consultation.

Les entreprises n’ont pas l’obligation de s’identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais en l’absence d’identification, la candidat ne pourra recevoir les informations sur la consultation.



ÉCHANGES AVEC LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES :

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.



MODALITÉS DE RÉPONSE :

Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme / accéder à la consultation référence 2022-CRR-0198 / onglet 3 dépôt.



L’outil de signature électronique à utiliser au choix est le format PADES, CADES ou XADES.

La signature électronique non obligatoire pour la remise des offres mais, si le candidat est retenu, son offre devra être signée de façon électronique.

Il est conseillé au candidat de faire parvenir une copie de sauvegarde de son offre dématérialisée sur support physique électronique.



INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27, rue Félix Guyon CS 61107, 97404 Saint denis, tél. : 02 62 92 43 60, télécopieur : 02 62 92 43 62,

courriel :



Région Réunion