Avis de marché & Appels d’offres Région Réunion : Avis d'appel public à la concurrence - Marché à procédure adaptée

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 18 Novembre 2022





OBJET DE LA CONSULTATION : n° 2022-DEGC-0090 – MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS POUR LA REALISATION DU REAMENAGEMENT DE LA RN2 A SAINT-BENOIT - RRTG EST



Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, la présente consultation porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative à une opération de génie civile de catégorie 1 au sens de l'article R4532-1 du Code du Travail, en phases de conception et de réalisation.



Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles relatif à la sélection d’un prestataire pour la réalisation des prestations suivantes : Réalisation d'une mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) des travailleurs dans le cadre des travaux de « Réaménagement de la RN2 à Saint-Benoît – RRTG Est », entre l’échangeur du Bourbier et le Giratoire des Plaines.



A titre indicatif, le montant de l'enveloppe affectée par le maître d'ouvrage aux travaux est de 70 000 000 € TTC .



DURÉE DU MARCHE : 72 mois

TYPE DE PROCÉDURE : Marché à Procédure Adaptée

Date limite de réception des offres :12/12/2022 à 12 h 00

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).

Critères de sélection des candidatures : capacité juridique, économique et financière, technique et professionnelle

Délai de validité des offres : 06 mois



Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- Valeur technique 60 %

- Prix 40 %



Obtention du dossier de consultation des entreprises :

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion : Rubriques « annonce » /« consultations en cours » sous le numéro suivant 2022-DEGC-0090 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement des pièces de la consultation .



Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme 2022-DEGC-0090 / onglet 3 dépôt.

L’outil de signature électronique à utiliser est le format PADES ou CADES ou XADES.



Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27, rue Félix Guyon CS 61107, 97404 Saint denis, tél. : 02 62 92 43 60, télécopieur : 02 62 92 43 62,

courriel :



Détails d'introduction des recours : Recours en référé pré-contractuel : articles L 551-1et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative peut être intenté jusqu'à la signature du marché, soit au plus tôt 11jours à compter de la date d'envoi au soumissionnaire de la décision de rejet ; Recours en référé contractuel visé aux articles L 551-13 et suivants et R 551-7 et suivants du code de justice administrative peut être intenté soit dans le délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché soit, en l'absence d'avis d'attribution, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Recours au fond articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative,dans le délai de deux mois : soit à compter de la notification de la décision de rejet , soit à compter de la publication de l'avis d'attribution

Lien BOAMP : https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:%252722-149560%2527

Lien JOUE : 2022/S219-631648

Date d'envoi de l’avis : 17/11/2022

