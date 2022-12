Communiqué Région : Michel Vergoz présentera une motion en faveur du cumul du RSA avec le travail saisonnier

Michel Vergoz soumettra une motion à la présidente de la Région Réunion lors de la séance plénière du jeudi 15 décembre. La voici : Par N.P - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 10:28

CUMUL RSA AVEC TRAVAIL SAISONNIER

Motion présentée par Michel VERGOZ



- CONSIDERANT les nombreux secteurs économiques en tension par manque de main d’oeuvre à la Réunion,



- CONSIDERANT la côte d’alerte atteinte dans le secteur de la main-d’oeuvre saisonnière au cours de la campagne sucrière ou encore pendant la saison de récolte des fruits pour l’EXPORTATION,



- CONSIDERANT les aides financières Régionales à l’exportation des fruits (cf décision commision permamente du 9 décembre 2022 pour l’ARIFEL),



- CONSIDERANT la nécessité de compléter le dispositif R+ du Conseil Départemental afin de l’élargir à un plus grand nombre de bénéficiaires du RSA,



- CONSIDERANT l’urgence de refuser le travail informel comme banalité, compte-tenu des droits fondamentaux dont il prive les salariés et des risques inconsidérés qu’il fait courir tant aux employeurs qu’à ces mêmes salariés,



- CONSIDERANT le rapport de la Cour des Comptes de janvier 2022, sur le RSA, faisant ressortir dans ses conclusions, je cite : « la faiblesse majeure de l’accompagnement et de la contractualisation qui obère les perspectives d’insertion», De même que : «76 % des contrats d’engagement réciproque pour l’accompagnement social ne contiennent aucune action orientée vers la préparation à la recherche d’emploi»,



- CONSIDERANT que plus de 50 % des bénéficiaires du RSA y sont installés depuis au moins 10 ans,



- CONSIDERANT enfin, l’initiative prise par une douzaine de départements hexagonaux, depuis plusieurs années, dont l’Alsace, la Côte-d’Or, le Rhône, la Dordogne, l’Aude ou encore la Gironde, sur le CUMUL DU RSA AVEC UN TRAVAIL SAISONNIER, cette initiative ayant été reconduite en 2022 voire élargie à d’autres secteurs que celui de l’agriculture,



La Région Réunion invite toutes les parties prenantes de la diversification agricole, Elus de toutes les collectivités, Planteurs, Transformateurs, Exportateurs, à se retrouver pour agir d’une même voix sur une démarche simple, claire, efficace et vertueuse, de cumul du RSA avec un travail saisonnier, afin d’apporter une réponse à la hauteur des enjeux et des ambitions, pour une ECONOMIE A L’EXPORT SECURISEE et une stratégie pour la SOUVERAINETE ALIMENTAIRE de la Réunion, assumée.



