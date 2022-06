A la Une . Région : Ambiance délétère à la subdivision routière Ouest

Les agents des services des routes Ouest de la Région passent à l’action ce mardi 28 juin. Un appel à la grève a été lancé et une manifestation se tiendra devant la subdivision routière Ouest (SRO), soutenue par le SNUTER FSU. Par PB - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 17:06

Le malaise qui règne au sein de la SRO ne cesse de s’amplifier, selon Idriss Taillamé, délégué SNUTER FSU des Routes à la Région et élu au CHSCT. Des agents travaillent sans équipement adéquat ni formation dans une ambiance délétère. "Des violences verbales, des propos homophobes et des abus de pouvoir nous ont été remontés", indique encore le représentant syndical.



Selon Idriss Taillamé, "une chasse aux sorcières" s’est mise en place depuis la descente des gendarmes de la section de recherche dans les locaux de la subdivision routière Ouest de la Région en novembre 2020 pour des soupçons de corruption dans l’attribution de marchés publics. "Depuis, il y a encore plus de pression". L’enquête serait toujours en cours. "Les supérieurs laissent la situation pourrir même si l’ancien chef est parti", souligne Idriss Taillamé.



D’accidents de travail en arrêts maladie à répétition, le syndicat a demandé à rencontrer au plus vite la Présidente de Région la semaine dernière. Sans réponse de sa part, le préavis de grève a été lancé pour ce mardi 28 juin devant les locaux de la SRO. Les agents espèrent faire entendre "leur mal-être et leur souffrance au travail", dénonce Idriss Taillamé.