Région: 35 millions d'euros pour soutenir l'économie réunionnaise

À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Les élus de la Région étaient réunis ce lundi matin, mais à distance, pour la tenue d'une assemblée plénière par visio-conférence. Dirigés par l'urgence, pendant 5h30, ils ont débattu des questions économiques, mais aussi sanitaires et sociales liées au coronavirus.



Parmi les points à l'ordre du jour, la modification du budget 2020 pour permettre de débloquer près de 60 millions d'euros pour un plan de soutien exceptionnel. Un plan comprenant à la fois "des mesures d’urgence fortes pour les entreprises réunionnaises" et des "mesures sociales et sanitaires pour la population". Il est donc question ici de redéployer les crédits votés au BP 2020. "La Région va au-delà de ses compétences", indique Didier Robert.



"À première vue, ces mesures s’apparentent plus à un rattrapage. La Région bouche un trou qu’elle a elle-même creusé avant la pandémie", commente Huguette Bello, cheffe de file du groupe Le Rassemblement. "Nous trouvons que cela manque cruellement d’ambition dans la mesure où le budget n’engage aucun nouveau crédit de paiement. C’est un véritable plan Marshall qu’il faut prendre. Des marges de manœuvres peuvent être dégagées [...] Un plan global de 170 millions pourrait être pris pour aider les TPE" , ajoute-t-elle tout en faisant part de sa volonté d'être associée, tout comme les autres élus de l'opposition, au travail sur ces mesures d'urgence. Ce à quoi le président de Région a répondu en promettant la constitution d’un groupe spécifiquement dédié aux questions économiques ouvert à l'ensemble des élus.



De la trésorerie



Alors que le confinement provoque un arrêt majeur de l’économie, synonyme de grosses difficultés, la Région s'engage en complément des mesures déployées par l’État, "à hauteur de ses moyens et en s’appuyant sur les fonds européens, pour soutenir le plus largement une économie meurtrie, et notamment les plus exposées que sont les TPE réunionnaises". Les élus ont ainsi voté ce lundi des mesures de soutien à l’économie réunionnaise, à hauteur de 35 millions d'euros, pendant et en sortie de crise sanitaire du Covid-19.



"Le soutien qui sera apporté aux TPE – PME réunionnaises relèvera donc de la "Trésorerie", pour absorber en partie la perte de chiffre d’affaires observée pendant la période de confinement", indique la collectivité. Sous forme de subventions ou d'outils financiers. En outre, "une aide spécifique sera apportée à la presse quotidienne régionale (pour pallier l’absence de l’État qui s’est pourtant engagé sur ce dossier) et aux médias numériques".



10 millions d'euros pour les mesures sociales et sanitaires



Sept outils sont proposés dont un bénéficiant d’un soutien financier du FEDER (notamment le Fonds de Solidarité Nationale en cofinancement avec l’Etat, le Fonds de Garantie Régionale, le Fonds de Rebond (l’effet de levier permettra de mobiliser 20 millions d'euros en direction des entreprises, ou encore le Fonds de Solidarité Régionale (en co-financement avec le FEDER)).



"Sur les 35 millions, en réalité 20 proviennent des fonds FEDER et sur les 15 de la Région, 10,5 sont des garanties de prêts. En subvention réelle il reste 4,5 millions", note Karine Nabénésa (LREM), qui reproche par ailleurs le "manque d’anticipation de la région".



"Depuis la fin du mois de janvier, au moment où les bateaux accostaient encore sans contrôle, la Région a brillé par son silence", s'indigne-t-elle avant que le président de Région fasse valoir sa réactivité "dès le 16 mars" (jour de l'annonce du confinement).



Zéro d’octroi de mer pour l'importation de matériel d’urgence



Outre les mesures purement économiques, ce plan régional de soutien exceptionnel comprend aussi des mesures sociales et sanitaires pour la population, avec 10 millions d’euros pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences (7 millions pour l’acquisition de masques et d’équipement médical, 2,9 millions pour le soutien aux opérateurs de l’aide alimentaire, près de 64.000 euros de subvention exceptionnelle à l’Union Régionale des Médecins Libéraux de l’océan Indien pour l’acquisition de matériel médical, ainsi que le rapatriement de mineurs par le biais de l’affrètement d’avions). A noter que les élus ont aussi voté à l’unanimité pour l’application d’un taux zéro d’octroi de mer, à titre temporaire et avec effet rétroactif au 17 mars, pour l'importation de matériel d’urgence.



Ensuite, dans le volet social, les élus ont approuvé l’élargissement d’une aide aux structures oeuvrant dans le secteur de l’aide alimentaire. Le premier recensement des besoins correspond à un engagement d’un montant total de près d'1,1 million d'euros. La mise à disposition des marchés/commande publique de restauration des lycées au profit des associations qui oeuvrent en faveur des plus démunis et la mise à disposition des sites et bâtiments régionaux sont aussi proposées.



Enfin, dernier point à l’ordre du jour, les élus ont approuvé l’ouverture de la possibilité aux établissements hospitaliers de faire l’acquisition de matériels spécifiques liés au virus. Une mesure qui devrait permettre au CHU de faire l’acquisition de matériel lourd (comme d’un automate de dépistage) et bénéficier ainsi des fonds européens.