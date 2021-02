A la Une .. Régine Pam, nouvelle secrétaire générale de la préfecture: "On va écrire ensemble une nouvelle histoire"

La préfecture de La Réunion accueille sa nouvelle secrétaire générale en la personne de Régine Pam. Une personnalité dynamique au parcours atypique qui l’a menée des salles de classe jusqu’au palais de l’Élysée. Présentation. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 11:42 | Lu 1129 fois

"La politique, c’est de vouloir faire avancer les projets, quelle que soit la couleur politique qui les dirige", résume la sous-préfète Régime Pam pour imager son nouveau rôle au sein de la préfecture. Depuis le 1er février, elle est la nouvelle sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Denis et secrétaire générale de la préfecture. Elle remplace Frédéric Joram à ce poste.



Septaine oblige, ce n’est que ce lundi 8 février qu’elle a été officiellement intronisée dans ses nouvelles fonctions, un moment marqué par un dépôt de gerbe au monument aux morts du chef-lieu.



"Je suis ravie d’être là. Ravie d’être revenue à La Réunion. On va semer des choses. On va écrire ensemble une histoire sur ce territoire", affirme-t-elle. Heureuse d’être de retour sur l’île, car elle était venue pour une journée et demie en 2019, afin de préparer l’arrivée d’Emmanuel Macron. Elle occupait alors le poste de directrice des opérations à la présidence de la République.



De professeure à l’Élysée



Pourtant, ses débuts professionnels ne laissaient pas présager une telle destinée au sein de la République. Ingénieure de formation, elle a exercé les fonctions de professeure de sciences physiques, de directrice de centre de culture scientifique, technique et industrielle, de directrice de la communication, de déléguée académique aux risques majeurs puis de directrice de cabinet du recteur de la Martinique.



Elle a ensuite occupé les fonctions d’inspectrice d'académie et de directrice académique adjointe des services de l'Éducation nationale de l'Académie de Nice.



C’est en 2014 que Régine Pam rejoint la préfectorale. Elle est nommée sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Guadeloupe puis sous-préfète directrice de cabinet auprès du préfet du Haut-Rhin en 2016. En 2017, cent jours après le passage de la tempête Irma, elle prend le poste de secrétaire générale de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin où elle doit participer à la reconstruction du territoire qui a été dévasté par le cyclone.



Une connaissance des territoires ultra-marins



"On dit que lorsque l’on est Réunionnais un jour, on l’est pour toujours" s’amuse la Martiniquaise, qui précise avoir souvent été prise pour une Réunionnaise. Si avant sa prise de fonction, elle avait passé à peine plus d’une journée dans l’île, elle a par contre connu plusieurs territoires ultra-marins (Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin). C’est d’ailleurs en Guadeloupe qu’elle croisera brièvement Jacques Billant.



Elle indique que son approche des territoires ultra-marins est très appréciée. Elle doit ces évaluations favorables à son passé d’ingénieure où elle travaillait sur les particularités ultra-marines, notamment concernant les risques naturels.



Inspirer les jeunes filles



Par sa charge politique, Régine Pam souhaiterait servir d’exemple aux adolescentes. Pour l’ancienne cadre de l’Éducation nationale, "quand on fait un métier, on donne envie aux jeunes filles de le faire". Elle voudrait donc pouvoir montrer aux futures générations qu’une femme peut réussir dans des métiers majoritairement masculins.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur