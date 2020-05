Santé "Régime miracle", attention danger ! L’ADNR (Association des Diététiciens-Nutritionnistes de la Réunion) alerte sur les régimes à tout va qui pourraient suivre la période du confinement. "Il est important d’informer la population sur les risques que présentent ces régimes d’amaigrissement", indique l'association, qui rappelle que des solutions miracles n’existent pas. "La reprise d’une activité physique et une alimentation plus saine doit être privilégiée. Les professionnels sont également là pour vous accompagner". Le communiqué : Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 17:08 | Lu 155 fois

Une prise de poids normale qui n’est pas dramatique

Avec un nouveau rythme, de nouvelles habitudes, loin du stress et des repas sur le pouce, le confinement a été l’occasion pour certains de perdre du poids. L’acquisition de nouvelles connaissances précieuses, comme faire leur propre pain ou démarrer un potager, leur ont permis de redevenir maître de leur alimentation et de leur santé.



Durant cette période beaucoup ont (re)découvert le plaisir de cuisiner pour eux et pour les autres. Les barquettes, les plats préparés surgelés et les biscuits, ont souvent été remplacés par des plats ou des gâteaux préparés avec Plaisir !



Et nombreux aussi sont ceux qui ont pris du poids. Après ces 8 semaines passées pour beaucoup, loin du regard des autres, les prochains jours vont devenir une course contre la montre pour se séparer des quelques kilos pris durant cette période...



Est-ce normal de prendre du poids en restant 2 mois chez soi, dans une ambiance anxiogène et en réduisant ses activités ? Oui, plutôt ! Et est-ce grave ? Non ! Pas plus que les kilos pris au moment de noël ou des vacances, qui vont naturellement disparaître en reprenant ses activités habituelles.



Les régimes miracles : ne pas en ignorer les risques pour la santé !



Le premier risque est celui de reprendre à terme plus de poids que celui perdu, puis de perdre de la masse osseuse et musculaire (d'autant plus importantes que la perte de poids est rapide) et enfin de créer des carences nutritionnelles liées aux déséquilibres de la plupart des régimes amaigrissants.



Pourtant avec le déconfinement quelques idées simples peuvent être mises en place sans se ruiner la santé et le porte-monnaie

- Si vous le pouvez, continuez à préparer vous-même vos repas en y incluant dès que possible légumes et grains

- Prenez votre temps pour manger et appréciez chacune de vos bouchées

- Et maintenant que c'est autorisé, sortez de chez vous pour bouger, vous aérer

Si vous avez besoin d’aide, des professionnels peuvent vous accompagner dans cette démarche : les diététiciens-nutritionnistes. Loin de l'image “d’empêcheurs de manger avec plaisir” qu'on souhaite encore leur coller, ces professionnels de l’alimentation sont à l'écoute de vos besoins et aussi de vos envies !



"Alors pour ce nouveau départ, faites vous confiance! Si vous en ressentez le besoin faites vous accompagner par des spécialistes reconnus. Mais surtout faites la paix avec votre assiette en y mettant des choses que vous aimez et qui feront du bien à votre santé sur le long terme", explique Laetitia Barbier représentante de l’ADNR.