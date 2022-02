Revenir à la Rubrique CIREST Régie des Eaux de la CIREST : Distribution de l’eau à La Plaine des Palmistes et à Sainte-Rose La Régie des Eaux de la CIREST informe ses abonnés de Sainte-Rose que ses équipes procèdent actuellement à la remise en service de ses installations. Des purges du réseau sont nécessaires avant que la distribution puisse se faire sur l’ensemble de la commune. La remise en eau se fera progressivement dans le courant de l’après-midi.

Pour La Plaine des Palmistes, suite aux vérifications en cours par nos agents (niveaux des réservoirs, des ressources et alimentation électrique), une remise en eau sera effectuée progressivement dans l’après-midi.



Ces problèmes d’alimentation électrique perturbent également l’accueil téléphonique de la Régie des Eaux, localisée à La Plaine des Palmistes. Les abonnés de Sainte-Rose et de La Plaine des Palmistes peuvent joindre les services de la régie au 0262 80 03 60. Les abonnés des autres communes de la CIREST sont invités à se rapprocher de nos délégataires, Cise Réunion ou Runéo.



Les équipes techniques sont mobilisées pour permettre la remise en eau dans les meilleurs délais, malgré les conditions météorologiques, notamment à La Plaine des Palmistes.



Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution



Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages (lavage, toilettes …).



Il vous est recommandé de faire bouillir l’eau au moins 3 minutes pour votre consommation ou d’utiliser de l’eau en bouteille. L’eau peut être utilisée pour les autres besoins domestiques (lavage, toilettes …).



La Régie des Eaux de la CIREST remercie ses abonnés de leur compréhension.





Dans la même rubrique : < > Suspension de la collecte des déchets et fermeture des déchèteries de la CIREST La CIREST vous souhaite une bonne année 2022