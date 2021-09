Régie La Créole: Les grévistes quittent rapidement la table des négociations

Suite au préavis de grève en cours au sein de la régie La Créole, le Président Sébastien Guyon, accompagné du Directeur par intérim de la régie, Sylvain Gréard, et du Directeur Général des Services du TCO, Jean-François Apaya, a rencontré ce samedi matin la Délégation Syndicale afin d’évoquer les revendications exprimées.



Cette rencontre avait été sollicitée hier par un courriel du Président Sébastien Guyon. Ce courriel rappelait plusieurs engagements forts garantissant le dialogue social, ainsi que des propositions de réponse aux revendications, permettant la mise en œuvre d’un dialogue constructif en vue d’une sortie de crise collective.



Cette rencontre, comme celle de la veille, fut très rapidement écourtée, au bout de quelques minutes, par la Délégation Syndicale qui a exprimé son souhait de négocier désormais par voie de presse.



Le Président de la Créole prend acte de cette décision et rappelle sa volonté constante de dialogue et d’échanges avec la Délégation Syndicale, ainsi que sa disponibilité pour une nouvelle rencontre, afin de trouver ensemble des solutions pour la sortie de crise.



L’ensemble des acteurs de cette négociation doivent se montrer raisonnables et se retrouver autour de la table des négociations dans un esprit constructif dans l’intérêt de l’ensemble des usagers et des agents de la régie.



Sébastien Guyon

Président de la Créole