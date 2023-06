Régate "Souffle des Alizés" : Le skipper Victor Jost présent ce samedi dans la Baie de St-Paul

Déjà 10 bateaux inscrits à cette course qui inaugure également le retour des baleines sur nos eaux. Nous aurons le plaisir d’accueillir Victor Jost, skipper réunionnais, navigateur de la Route du Rhum 2022, qui régatera sur un des bateaux de propriétaires participant à la course !



Au Club Nautique Portois, à la Darse de Plaisance du Port, entre 9h00 et 11h00 - Pour le briefing de la régate et pour assister à la préparation des équipages sur les bateaux.



A 10h00, Briefing

A 11h00 Départ de la régate « Le Souffle des Alizés».

A partir de 17h30, pour le retour des bateaux et l’annonce des résultats du « Souffle des Alizés » au Club Nautique Portois, à la Darse de Plaisance du Port.