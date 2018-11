Courrier des lecteurs Regards sur les événements – Point de vue personnel de deux poètes et acteurs associatifs

La grave crise sociale et économique que vit notre île traduit le mal-être profond du peuple réunionnais qui exprime une grande souffrance et une certaine lassitude depuis de longues années face au poids imposé de la rigueur, et le désenchantement de promesses de lendemains meilleurs qui se meurent comme l’écume sur le sable de nos plages. Oui, c’est une réalité, la vie est chère à La Réunion, de par son insularité, mais elle ne doit pas être une fatalité. Le pouls de cette situation sociale et économique est connu depuis longtemps et malgré tous les sacrifices consentis par nos aînés et les efforts financiers publics de solidarité nationale, le malaise est palpable et le coma n’était pas loin. Alors ce sursaut populaire ne peut être que salutaire, dans le respect des libertés individuelles, en pensant au risque réel d’asphyxie. Il s’agit ici d’un signal très fort lancé à nos institutions. Une mise à plat du modèle actuel est sans doute nécessaire. Le peuple réunionnais aspire à vivre plus dignement et sereinement, à être écouté, sans autre épée de Damoclès que notre volcan et nos cyclones. Dans cet état des lieux, il ne faut pas oublier nos atouts. Notre île est caractérisée par ses valeurs saluées par tous, pour la beauté de sa diversité, pour sa riche et talentueuse jeunesse, et pour la générosité et la solidarité dont fait preuve la population dans la vie quotidienne et dans les moments d’épreuves comme ceux que nous vivons.

Nos aînés nous ont légué en héritage un savoir vivre-ensemble précieux. Il importe, ici et maintenant, plus que jamais, de prendre conscience de ces atouts pour redéfinir un mode de vie plus respectueux de notre identité et de notre richesse culturelle. Plus respectueux aussi de nos aînés, de nos voisins, de nos familles et de notre environnement. « Les hommes, malgré leurs différences, constituent une vérité unique…les membres diffèrent entre eux car diverses sont leurs fonctions, mais on ne peut se dispenser d’aucun d’entre eux, quel qu’il soit, sous prétexte qu’il existe un autre membre plus noble : chacun est noble en raison de sa nécessité » (Cheikh al-‘Alâwî, un saint soufi musulman du XXème siècle).

Aussi, la question cruciale n’est-elle pas celle-ci : quelle île allons-nous laisser en héritage à nos enfants et aux générations futures ? Le bonheur ne se résumant pas au consumérisme, par la satisfaction immédiate de possession de biens matériels, quand bien même nécessaires, encore faudrait-il savoir éviter les écueils comme le rappelle le Pape François : « Vous n’avez pas conquis votre liberté pour finir esclaves du consumérisme, de l’individualisme ni de la soif du pouvoir ou de la domination ». Ce moment inédit que l’on vit est peut-être aussi propice pour que chacun s’interroge sur le sens qu’il doit donner à sa vie, et sur la dimension spirituelle et l’amour qu’il doit sans cesse éveiller au tréfonds de lui. Gandhi, l’apôtre de la non-violence nous l’incite en ces termes : « Chacun doit trouver sa paix de l’intérieur …et être lui-même le changement qu’il désire voir en ce monde ». Ensemble écrivons les premières pages du projet d’une nouvelle société réunionnaise bien ancrée dans notre espace de l’Indianocéanie. En toute fraternité. Idriss et Omar ISSOP-BANIAN Lu 126 fois





