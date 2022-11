Communiqué Regards croisés pour la formation professionnelle

Pôle emploi, avec le soutien de l’Etat et du Conseil Régional, croisera de nouveau les regards en faveur de la formation professionnelle avec l’ensemble des acteurs du marché de l’emploi de la Réunion. L’objectif de ces rencontres, qui s’inscrit dans le cadre du PACTE régional, est d’adapter l’offre

de formation aux besoins de compétences des entreprises qui recrutent. Par N.P - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 12:44

Le communiqué :



En 2021, les « REGARDS CROISÉS » avaient mis en synergie ces acteurs pour définir avec cohérence, la programmation des achats de formation sur notre territoire ; un moment riche de partage, de mise en commun et de perspective en termes de développement de compétences nécessaires à notre économie. Cette démarche, au plus près des entreprises et des besoins locaux, avait permis de mieux répondre aux attentes des recruteurs et aux défis du territoire.



Quelques chiffres : Au 31 octobre 2022, 16 000 entrées en formation ont été financées par Pôle emploi et le Conseil Régional.



Des actions qui ont profité à nos publics les moins qualifiés afin de contribuer à leur retour à l’emploi :

Cette année encore, avec le soutien de l’Etat et du Conseil Régional, Pôle emploi conforte cette démarche partenariale visant à croiser de nouveau les regards des professionnels pour adapter notre offre de formation.



Afin d’être au plus près des besoins des territoires, 4 lieux et 4 dates sont proposées par les directions territoriales de Pôle emploi aux parties prenantes : Services de l’Etat - Structures d’accueil et d’orientation (Missions locales, Cap emploi) – représentants patronaux (Medef, CPME) – Opérateurs de compétences (OPCO EP, AKTO, AFDAS, Ocapiat, …) - Chambres consulaires, représentants de collectivités locales et d’intercommunalités - Représentants des organismes de formation –…



Les « Regards Croisés » 2022 se tiendront selon le calendrier ci-dessous sur les arrondissements de l’ile :

- NORD : 16 Novembre – 9h-12h | Golf du Beauséjour

- SUD : 17 Novembre – 8h -12h | Cap Marine – Grand Bois

- OUEST : 23 Novembre - 8h-12h | Tamarun

- EST : 24 Novembre – 9h-12h | L’auberge Créole



Les travaux permettront d’approfondir la connaissance de chaque partenaire sur les besoins futurs.



Ils favoriseront une plus grande cohérence d’action sur le marché du travail via le levier de la formation et viseront l’insertion des publics en recherche d’emploi.



Dans le cadre de l’édition 2022, les ateliers proposés se concentreront en priorité sur les problématiques de tensions sur le marché du travail et des difficultés de recrutements en prenant en compte les éventuelles particularités de nos micro-régions ; ainsi, les feuilles de route de ces travaux présenteront une focale spécifique sur les métiers relevant des secteurs de l’hôtellerie-restauration, du transport et de la logistique, du service à la personne et du sanitaire, du BTP et de la mécanique d’engin.



L’enjeu : « comment, collectivement, faire mieux pour pallier les difficultés du territoire en préparant les demandeurs d’emploi aux métiers de demain ?