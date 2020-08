A la Une .. Refusée en master 2, une étudiante attaque l'Université de La Réunion

Une étudiante attaque l'Université de La Réunion pour avoir refusé son inscription en master 2. Une sélection illégale et un défaut de motivation sont pointés du doigt. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 17:56 | Lu 658 fois

Une étudiante a entamé un bras de fer contre l’Université de La Réunion. Refusée en master 2 droit du patrimoine, la jeune femme a saisi le juge des référés pour faire suspendre la décision de l’établissement et obtenir son inscription provisoire. L’affaire a été examinée au fond ce jeudi.



C’est l’illégalité d’une double sélection qui est d’abord pointée du doigt. "La formation de master est un cycle de quatre semestres. Il ne peut y avoir qu’un seul processus de sélection, soit à l’entrée de la première année de master, soit à l’entrée de la seconde", plaide Me Laura-Eva Lomari, substitute de Me Florent Verdier, s’appuyant sur "une jurisprudence constante". Une délibération établissant des critères d’examen pour l’admission en première année de master est pour la robe noire la preuve d'une sélection déjà effectuée avant le master 2. L'avocate souligne en outre l'absence de preuve de publicité et de transmission au recteur des délibérations encadrant les admissions.



Autre argument, l’absence de motivation de la décision de refus. Si des "résultats insuffisants de son cursus antérieur" sont évoqués,"on ne sait pas ce qui est reproché", estime Me Lomari, rappelant que la demanderesse a validé sa première année de master.



Du côté de la défense, on assure que l'étudiante n’a pas fait l’objet d’une sélection en master 1 puisque celle-ci s'opère en master 2 (ce qui est amené à changer puisque des directives nationales imposent désormais une sélection en master 1). Si son parcours "atypique" (BTS et licence pro) a pu être étudié par une commission, "il s’agissait de vérifier l’équivalence de son diplôme", avance Nirval Nivert, représentant l’Université. Celui-ci réfute par ailleurs le caractère urgent de la demande, jugeant qu'"Il lui appartenait de candidater dans d'autres établissements". Sur l’impression d’une sélection en master 1 au vu des critères fixés par une délibération, il assure : "Cela ne peut être qu’une impression". Des pièces doivent encore être versées au dossier. L’ordonnance est attendue dans les plus brefs délai.



À noter qu'en avril dernier, un étudiant a remporté son bras de fer judiciaire contre l'Université de La Réunion après avoir attaqué son refus d'admission en master 2 droit des affaires. Le tribunal administratif a considéré la décision litigieuse insuffisamment motivée et a constaté l'absence de preuve de la publicité des délibérations encadrant la sélection.



