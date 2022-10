Rubrique sponsorisée Refuse Résiste : la campagne de sensibilisation et de prévention contre les addictions (alcool, tabac, zamal)

Par Département de La Réunion - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 11:30



No Cigarette / No Alcool / No Zamal

REFUSE RÉSISTE

En savoir + Description de la vidéo : Il s'agit d'un combat symbolisé par une course poursuite entre un jeune et un monstre représentant son addiction.

Le jeune homme lutte pour échapper à ses démons.

Alors que le monstre semble prendre le dessus, il parvient à trouver au plus profond de lui la force de résister et de dire « non ».

Le film utilise des codes jeunes et modernes tels que le parkour, une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains, ainsi que des codes du cinéma ou de l’animation japonaise.

Script du film : Un jeune homme longe le mur dans un parking sous-terrain. Une forme inquiétante faite de fumée se propage dans le parking et jaillit. Gary (le jeune homme) a peur, il court dans les escaliers, saute un muret, puis par-dessus une voiture, poursuivi par la forme aux yeux rouges. Au moment où il est dans les airs, la forme essaie d'agripper sa jambe et son bras sans succès. Gary gravit les escaliers, ouvre une porte et se retrouve sur le toit du parking aérien, puis se dirige vers la balustrade et comprend qu'il est pris au piège. C'est alors que commence la battle (le combat). Il se retourne et voit un monstre de fumée se diriger vers lui. Elle semble prendre le dessus, à la manière d'un chasseur traquant sa proie. La forme parvient à l'agripper mais le jeune homme lutte pour s'extirper. Il prend conscience de sa force, ses poings se ferment avec détermination. Il se relève puis lance son énergie vers le monstre. La force de l'onde de choc dévaste la chimère. Elle se désagrège. Gary est à présent transcendé. il est victorieux. Le jour se lève. D'un geste assuré, il enlève sa capuche.



Quand l'addiction est là, elle t'attrape et ne te lâche pas



No Cigarette / No Alcool / No Zamal



