"Refuse, Résiste" la campagne de sensibilisation, d’information et de prévention contre les addictions dès le

Les phénomènes addictifs sont un fléau majeur de la société réunionnaise, notamment au sein de la jeunesse, particulièrement vulnérable et influençable. Si l'engagement des acteurs dans la lutte contre l'addiction est remarquable, force est de reconnaître que la situation est alarmante. La jeunesse réunionnaise semble plus que jamais menacée, avec toutes les conséquences multiples que peut avoir le phénomène addictologique : décrochage scolaire, violences, marginalisation, maladie, etc.

Ce vendredi 28 août 2020, Cyrille Melchior, Président du Département, accompagné de Jean Marie Virapoullé, Vice-président en charge du Social, de Marie-Lyne Soubadou, Vice-présidente déléguée à l’Education, en présence du Docteur Mété, chef du service Addictologie du CHU Nord et de Nathalie Anoumby, directrice générale adjointe Pôle des Solidarités, a présenté la campagne de sensibilisation, d’information et de prévention contre les addictions « Refuse, Résiste » qui sera lancée le 14 septembre



« Sensible à cette problématique, le Département souhaite accentuer son intervention auprès des jeunes réunionnais. Cette campagne de communication vise à porter un regard et un message neufs sur ce fléau, celui d’un danger lancinant et permanent contre lequel nous devons lutter collectivement. Elle ambitionne ainsi à sensibiliser tant le jeune sur les dangers d’un comportement addictifs, que sa famille, ses amis et ses proches. L’objectif est d’alerter l’entourage de nos jeunes sur les signaux qui doivent inquiéter et surtout faire réagir. L’addiction n’est en aucun cas une fatalité. Le tout est de trouver la force et les clés pour ne pas y sombrer, ou pour s’en sortir. C’est tout le sens de cette campagne innovante, 100% locale, qui sera déployée dans les prochaines semaines sur tous les médias réunionnais » déclare Cyrille Melchior.







8% des jeunes ont déjà expérimenté le cannabis, 5% des jeunes ont un usage régulier de l’alcool, plus de 2 jeunes sur 10 fument tous les jours...

La consommation de tabac, d’alcool et de cannabis (communément appelé zamal) ne doit pas devenir banale et être considérée comme un véritable danger pour la jeunesse. La communication et la sensibilisation ont donc un rôle primordial à jouer pour donner les clés de compréhension. L’objectif est de susciter une prise de conscience au travers d’une campagne ciblée auprès des adolescents et plus particulièrement des collégiens, montrer qu’une issue est possible et les inciter à se battre contre l’addiction pour leur avenir.

Une communication axée sur des messages qui parlent aux jeunes et inspirés des influences urbaines et jeux vidéo

La cible est jeune, le sujet est sensible. Il a donc fallu mettre en œuvre une campagne de communication qui marque les esprits. La conception graphique est particulièrement soignée avec une ambition forte et un style affirmé. Cette campagne symbolise à la fois le combat quotidien des jeunes tentés ou touchés par l’addiction et le combat que doit mener l’entourage de ce même public. Car oui, sortir de l’addiction, ne pas y entrer ou aider les personnes touchées est un réel combat car elle est facile, accessible, banalisée. « Je tiens à remercier le docteur Mété, une référence en matière d’addictions dans l’île, qui a été un formidable interlocuteur. Il a dès le départ accepté d’être aux côtés du Département et a apporté son soutien dans la conception de cette campagne (les codes, les messages…) » précise le Président du Département ajoutant que « concernant les réseaux sociaux, la Collectivité a privilégié Facebook et Instagram pour toucher un public le plus large possible. Nous avons d’excellents ambassadeurs que sont les Conseillers départementaux Jeunes dont il faut saluer l’engagement. Ils organisent régulièrement des actions visant à sensibiliser les jeunes aux addictions et nous les en remercions. Nul doute qu’ils seront actifs dans les collèges auprès de leurs camarades mais également sur la toile ».



La bande-annonce du spot :





« Quand l’addiction est là, elle t’attrape et ne te lâche pas.

No cigarette, No alcool, No zamal» Le film utilise des codes jeunes et modernes tels que le parkour, une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains, ainsi que des codes du cinéma ou de l’animation japonaise afin d’inspirer le jeune public. Dans le spot, ce combat est symbolisé par une course poursuite entre un jeune et un monstre représentant son addiction.



Mais chut... on ne vous en dira pas plus. Rendez-vous le 14 septembre.



Dispositif de communication 14 au 27 septembre : diffusion du spot TV de 40 secondes sur les deux chaines de télévision locales ; 16 au 22 septembre : affichage 4x3 m - 200 faces - dans toute l’île avec deux visuels complémentaires : le premier montrant la situation d’addiction et l’emprise du monstre, le second, la réponse « Refuse / Résiste ». Une version féminine et une version masculine ont été déclinées.



à partir du 14 septembre et pour 6 mois : présence sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram (pages dédiées aux actions de sensibilisation et de prévention contre les addictions. Ces pages (Facebook et Instagram) seront nommées « Refuse / Résiste »). L’objectif est de partager un contenu informatif à destination des jeunes et de leur proches pour lutter contre les addictions : messages de prévention, informations pratiques, signes d’alertes, redirections vers les services/associations compétentes…. Il est aussi prévu d’y relayer la campagne de communication et les futures actions de sensibilisation dans les collèges sur ces réseaux sociaux.



à partir du 14 septembre : affichage sur le site internet du Département avec page dédiée + Facebook du Département (contacts association/ Point Info Santé / Itw de jeunes, du CDJ sur les addictions et diffusion des actions réalisées par les différentes mandatures des CDJ).



à partir du 14 septembre : pose de panneaux sur les grilles des collèges et des principaux sites du Conseil départemental.

L'organisation de happenings avec l'équipe de Gary Técher et la réalisation de graffs sont également prévus dans les collèges. Cependant, compte tenu de la crise sanitaire, ces actions sont reportées à une date ultérieure.





