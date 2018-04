Refusant la séparation, il tente de rouler sur son ex-femme

Un Cafriplainois d'une quarantaine d'années a été placé en détention provisoire ce mercredi. L'ancien mécanicien est mis en cause pour tentative de meurtre, violences et menaces de mort, rapporte la presse écrite.



Ce dimanche soir, au volant de sa voiture, le quadragénaire aurait volontairement foncé sur son ex-femme. Heureusement, celle-ci a pu esquiver et, tombée à terre, elle n'a été que légèrement blessée. Des faits qui viennent s'ajouter à la série de violences dont elle a été victime depuis 2014, le tout sur fond d'alcool, et qui auraient motivé sa décision de rompre.



Si l'individu a déclaré à la barre avoir seulement voulu "lui faire peur", le tribunal a décidé de son incarcération dans l'attente du procès, par crainte d'une réitération des faits.