A la Une . Refus de serrer la main à Jordan Bardella : La présidente des députés insoumis, Mathilde Panot, s’explique

Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis, a refusé de serrer la main au ministre Olivier Véran et à Jordan Bardella avant un débat télévisé sur les retraites. Par P.J - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 07:12

A son arrivée sur le plateau télévisé de BFMTV à l’occasion d’un débat sur la réforme des retraites, Mathilde Panot a refusé de serrer la main du patron du Rassemblement national, Bardella. Un geste qui résume les relations entre le Rassemblement national et La France insoumise, rapporte BFMTV.



Interrogée sur son geste, Mathilde Panot a assumé et déclaré : « Je considère que le RN ne sera jamais un parti comme les autres ». Ce n'est pas la première fois que les élus de LFI refusent de serrer la main de représentants du RN. En juin dernier, Louis Boyard, l'un des plus jeunes députés de la Nupes; avait ignoré volontairement la main tendue de Philippe Ballard du RN. Un geste qui avait soulevé un torrent de réactions sur les bancs de l’extrême droite. Ne pas serrer la main à un élu du RN est un acte politique, avait plaidé l’équipe de Louis Boyard, soulignant toutefois qu’il ne fallait pas le prendre comme un signe d’hostilité personnelle envers Monsieur Ballard.



Par ce geste très symbolique, les élus insoumis cherchent à mettre en scène leur vive opposition au RN.



💬 "Je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres"



➡ Mathilde Panot (@MathildePanot) explique pourquoi elle a refusé de serrer la main à Jordan Bardella avant le débat#DebatBFM pic.twitter.com/CEfC1mx5OH

— BFMTV (@BFMTV) January 24, 2023