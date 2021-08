A la Une . Refus de se faire vacciner : Quand un médecin dérape et insulte les DOMiens sur LCI...

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 17:56





Mais cette solution de facilité a elle-même ses limites. Difficile de trouver des interlocuteurs de qualité pour tenir une antenne 24h/24. Résultat, au bout du compte, on fait souvent du remplissage avec des seconds couteaux qu'on présente malgré tout comme des "spécialistes". Quitte à aller chercher au fin fond du panier...



C'est ce qui s'est passé hier sur LCI, dans le 20h présenté par Darius Rochebin, un des présentateurs vedettes de la chaine, qui avait invité un médecin généraliste, le Dr Hervé Boissin, pour évoquer la situation sanitaire catastrophique en Martinique.



Interrogé sur le fait qu'il n'y ait que 16% de Martiniquais vaccinés, "parce-que les gens n'y croient pas, qu'ils ont de la peine à se faire convaincre" selon Darius Rochebin, ce fameux Dr Boissin n'a rien trouvé de mieux à répondre que, "effectivement, c'est culturel. Il y a d'autres sources d'information. Je ne vais pas revenir sur les vaudous, mais qui existent toujours dans ces territoires"...



🚨Un médecin réagit au faible taux de vaccination dans les DOM-TOM



« C’est culturel, y’a d’autres sources d’information, je vais pas revenir sur les vaudous mais ça existe toujours dans ces territoires. Beaucoup de problèmes viennent de la culture et le rhum ne guérit pas tout» pic.twitter.com/mqetK5R2FH

— BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) August 2, 2021



Le vaudou pour expliquer le refus des Martiniquais de se faire vacciner, fallait oser. Le Dr Boissin a osé. C'est Michel Audiard qui avait dit : "Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnait".



Dans la foulée, le Dr Boissin se croit obligé d'insister sur le fait qu'"il y a un accès aux soins qui est facilité dans ces territoires d'Outre-Mer, il y a toutes les formes d'assistances médicales comme la CMU, tous les soins sont pris en charge"... Il a failli dire que les DOM coûtaient cher à la France, mais il s'est retenu à temps.



Mais le bouquet final arrive : "Les problèmes viennent de la culture. Et le rhum ne guérit pas tout. Il ajoute des pathologies supplémentaires, il ne tue pas le virus". Non seulement on coûte cher, mais en plus on est tout le temps bourrés...



