Refus de priorité : Un jeune motard blessé

Hier après-midi, à Saint-Benoît, un accident de la circulation s'est produit entre une voiture et une moto de 125 cm3. Le choc a eu lieu à l'intersection du chemin Cratère et de la rue David Moreau, indique le JIR.



Le motard, âgé de 17 ans, roulait en direction de Saint-Benoît, quand une jeune conductrice, qui circulait en sens inverse, lui a coupé la route en tournant à gauche. La conductrice semble n'avoir pas vu le motard et a été prise en charge par les pompiers, en état de choc, tandis que le jeune motard a eu le poignet fracturé.