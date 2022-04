A la Une . Refus d'obtempérer à Paris : La police ouvre le feu sur un véhicule, deux morts

Après un refus d'obtempérer, deux occupants d'un véhicule ont été tués par des policiers ce dimanche soir à Paris. Leur véhicule aurait tenté de foncer sur les agents. Par N.P - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 08:15





De nombreux véhicules de police et secours ont été dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte et confiée au 1er district de la police judiciaire pour "tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique". L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a également été saisie - c'est le cas dès qu'un policier fait usage de son arme.

PARIS - La police ouvre le feu sur une voiture suite à un refus d’obtempérer sur le Pont Neuf.



2 morts selon le bilan indiqué par l’AFP. pic.twitter.com/wEkw6T1T9K

— Clément Lanot (@ClementLanot) April 24, 2022 La police a ouvert le feu ce dimanche soir à Paris sur un véhicule, tuant deux des occupants et en blessant un troisième. Selon les premiers éléments, le véhicule circulait à contresens sur le Pont Neuf, dans le centre de Paris, quand les policiers ont voulu procéder à un contrôle. Le conducteur aurait alors foncé sur les agents.De nombreux véhicules de police et secours ont été dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte et confiée au 1er district de la police judiciaire pour "tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique". L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a également été saisie - c'est le cas dès qu'un policier fait usage de son arme.