Refus d’obtempérer : Il fait croire au vol de sa voiture… retrouvée devant chez sa mère

"Il n'est pas méchant, mais pas intelligent", avoue son avocat Me Alex Vardin devant le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri ce mardi. J.B, 29 ans, jugé en comparution immédiate, a refusé de s’arrêter à un contrôle de gendarmes à Saint-Benoît samedi dernier. Au volant de sa Ford, il a pris la fuite.



Nombreux sont ceux qui déclarent ensuite le véhicule volé. "Ce n’était pas moi". Et c’est ce que J.B a fait plus tard dans la soirée à la gendarmerie de Saint-Benoît. Sauf que la voiture est retrouvée sur un parking devant chez sa mère à Bras Panon. Sympa le voleur.



Pourquoi ne s’est-il pas arrêté à la demande des gendarmes ? Il conduisait un véhicule non-assuré, encore une fois, sans permis. Il est en effet en récidive.



Il échappe malgré tout à la prison ; le mandat de dépôt n’étant pas livré à son encontre. "Il fait tout pour échapper aux conséquences de ses actes, affirme la procureure, mais c’est la dernière fois". Il a été condamné à 8 mois de prison, une peine aménageable.