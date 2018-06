Réforme institutionnelle : "Un risque évident" pour Jean-Jacques Morel en cas de modification du projet de loi

Jean-Jacques Morel se félicite de la validation hier du conseil départemental de sa motion sur la réforme institutionnelle. Le conseiller départemental Objectif Réunion, soutien de Didier Robert au Palais de la Source et porteur de la motion, assure que le projet de loi du gouvernement fait entrer La Réunion "dans la modernité" car il prévoit "l'expérimentation et la différenciation".JJM tacle au passage les quatre parlementaires réunionnais (David Lorion, Ericka Bareigts, Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon) qui dans une tribune libre, ont demandé une modification de l'alinéa 6 de l'article 17 du projet de loi : "adapter la norme, oui, fixer les lois, non".