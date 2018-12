Réforme du Bac, abrogation de Parcours sup...des lycées bloqués

Des blocages ont été installés ce mardi à l’entrée de plusieurs lycées de l’ile. Comme hier au lycée Bel Air de Ste-Suzanne, Roland Garros au Tampon, ce jour à Bois d’Olives, Stella St-Leu ou encore lycée Pierre Poivre à St-Joseph, les élèves protestent notamment contre la réforme du lycée et demandent l’abrogation de Parcours sup ou la fin de la sélection à l'entrée des universités.



Une timide mobilisation qui fait écho à celle de plus grande ampleur entamée depuis quelques jours au niveau national, organisée sur les réseaux sociaux.



"Les lycéens ont raison d'exprimer leurs vives inquiétudes face à des réformes qui vont faire exploser les cadres nationaux et instaurer une concurrence sans merci entre les établissements", soutient la CGTR EDUC'ACTION dans un communiqué.



"Les revendications portées par les lycéen.ne.s rejoignent celles que nous défendons avec nos collègues depuis plusieurs mois. Divers préavis de grève couvrant tous les personnels du second degré ont été déposés". Le syndicat appelle les personnels enseignants "à être présents massivement aux côtés des élèves, à se réunir en assemblée générale et à décider, par la grève partout où cela sera possible, d'aller manifester à leurs côtés".