Réforme des retraites : l’approvisionnement des stations-services menacé par la grève ?

La CGT pétrole a lancé un appel à la grève contre la réforme des retraites ce jeudi 12 janvier. Cet appel à la mobilisation fait craindre un impact important sur le stock de carburants sur le territoire hexagonal pour la simple raison que plusieurs jours de grève sont d’ores et déjà prévus.



L'organisation syndicale appelle à cesser le travail le 19 janvier pendant 24 heures, le 26 janvier pendant 48 heures et le 6 février pour une durée de 72 heures.



Les automobilistes de métropole ont encore en tête la vaste mobilisation de près d'un mois initiée par la même CGT le 27 septembre dernier qui avait amené à l'arrêt des raffineries et le blocage de dépôts.



L'action de cette seule organisation syndicale avait provoqué d'importantes difficultés d'approvisionnement en carburant en France.



En ce mois de janvier 2023, la CGT sera en plus accompagnée des autres organisations syndicales - certes minoritaires - dans le secteur pétrolier que sont la CFE-CGC, FO et la CFDT.