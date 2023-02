A la Une .. Réforme des retraites : Va-t-on vers un “mardi noir” le 7 mars ?

Le refus net du gouvernement de revenir sur l’âge légal de départ à la retraite tend de plus en plus les opposants à la réforme. Alors que l’intersyndicale hexagonale veut une journée massive de blocage les 7 et 8 mars, sauf la CFDT qui ne s’est exprimée que sur la date du 7, les organisations péi n'ont pas encore fait connaître leur position. Par MB - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 08:43

Après deux mobilisations timides dans les cortèges, qui rassemblent tout de même plusieurs milliers de personnes à chaque fois, l’intersyndicale réunionnaise veut attiser la flamme de la résistance.



Si les modes opératoires ne sont pas encore définis, il semble clair que les organisations syndicales veulent passer la seconde. Même la CFDT 974 ne mâche pas ses mots et avoue ouvertement réfléchir à des opérations de blocage. Dans ses rangs, le décalage de 62 à 64 ans ne passe pas. Cela fait même partie de la ligne rouges annoncée depuis le congrès syndical national de juin dernier. Près de 62% de ses adhérents avaient voté contre l’idée d’une telle mesure.

Une journée de blocage, et après ?



Parmi les points de discussion, il y a bien sûr la durée d’un tel mouvement. Si les organisations péi reprennent plus ou moins les positions de leurs contreparties métropolitaines, deux lignes vont sans s’affronter. D’une part, ceux pour un blocage dans la durée, et en face ceux qui ne veulent pas aller plus loin que les jours de mobilisation annoncés.

L’équilibre pour ne pas crisper l’opinion, pour l’instant largement favorable, sera compliqué à trouver. Une mobilisation faible et éclatée sur quelques jours ne risque pas de réellement peser dans la balance. L’ampleur et les modalités devraient être précisées dans le courant de la semaine prochaine.