Communiqué Réforme des retraites : "Une régression sociale sans précédent"

Pour le PLR, le projet de réforme des retraites "constitue une grave régression sociale puisqu’il va impacter en priorité les personnes les plus précaires et aggraver les inégalités femmes-hommes." Par N.P - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 09:35

Le communiqué :



Ce 10 janvier, Elisabeth Borne a détaillé le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement. Sans surprise, la Première ministre a annoncé un report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et un allongement de la durée de cotisations.



Ce projet de réforme constitue une grave régression sociale puisqu’il va impacter en priorité les personnes les plus précaires et aggraver les inégalités femmes-hommes.



Cette réforme constitue une attaque sans précédent contre les personnes les plus vulnérables car 25% des plus précaires sont déjà morts à l’âge de 62 ans. La Réunion est d’autant plus concernée par cette réalité puisque près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté.



Tandis que 7 français sur 10 sont opposés à cette réforme, Emmanuel Macron s’enferme dans une politique de casse sociale qui va aggraver les inégalités.



Face à ces annonces inquiétantes, l'intersyndicale nationale appelle à l’organisation d’une grande journée de grève et de manifestation ce jeudi 19 janvier.



A La Réunion, cette mobilisation prendra la forme d’une manifestation à Saint-Denis depuis le “Petit marché” à partir de 9h.



Le PLR appelle l’ensemble de ses adhérents et sympathisants à s’y rendre afin de faire de cette journée un succès de mobilisation. Notre parti politique, conformément à sa volonté de défendre la justice sociale et d’être un relais des revendications sociales populaires soutiendra l’ensemble des initiatives décidées par l’intersyndicale locale pour barrer la route à cette réforme profondément injuste.



Pour La Réunion