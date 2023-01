Réforme des retraites : "Un projet qui va à l'encontre des Français mais surtout des Réunionnais"

La réforme des retraites proposée par le gouvernement Macron est un projet qui va à l’encontre des Français mais surtout des Réunionnais car elle est injuste pour notre population.



D’une part, elle est injuste car elle accroît la précarité des travailleurs réunionnais qui à cause du chômage sont plus tard sur le marché de l’emploi et encore plus pour les femmes car elles ont des carrières hachées en raison de temps partiel subi. La Réunion est un territoire avec un taux de chômage historiquement plus haut qu’en hexagone. Les pensions de retraite réunionnaises sont donc en moyenne les plus faibles de France et peuvent aller jusqu’à 200 € de pension par mois. Avec une difficulté structurelle à trouver un emploi pérenne, cette réforme n’apporte pas de changement positif pour les futurs retraités ! Une retraite à 85% du SMIC ce n’est pas ce qu’on pourrait appeler un revenu pour vivre dignement particulièrement dans notre territoire où le pouvoir de vivre n’est pas comparable à celui de l’hexagone.



D’autre part, le gouvernement Macron a décidé de nous imposer cette réforme sous le prétexte « qu’il été élu pour ça » sauf que ces scores lors des dernières élections montrent qu’aucun territoire ultramarin n’a voté pour lui. Sa prétendue légitimité pour avancer l’âge de départ à la retraite est erroné. Aujourd’hui, 8 Français sur 10 rejettent cette réforme et pour la première fois depuis plusieurs années tous les syndicats se mobilisent pour dire non à cette réforme injuste et impopulaire car cette réforme qui combine une hausse de l’âge légal de départ à 64 ans à l’horizon 2030 avec une accélération de la réforme Touraine sur la durée de cotisation prévoit que l’âge de départ à la retraite se définirait par l’addition de l’âge du début de carrière avec 44 années de cotisations.



Le gouvernement annonce qu’il va prendre en compte la pénibilité du travail grâce à cette réforme mais en réalité, allonger la durée au travail pour les personnes âgées est une aberration car, une personne âgée sur deux, est déjà en situation d’incapacité ou de chômage. Accepter ce projet de loi qui prévoit un recul de l’âge de départ à la retraite c’est dire aux personnes en âge de partir à la retraite de travailler dans la souffrance pour quelques années de plus.



Sur le fond, le gouvernement prétend vouloir une discussion avec des propositions et un débat d’idées mais le fait de choisir un PLFSSR nous donne 50 jours pour « discuter » de cette réforme. Autrement dit, les parlementaires, élus par le peuple, n’auront que 20 jours pour proposer leurs amendements sur ce texte, ce qui est un délai ridiculement court. Puis, le texte ira au Sénat pendant 15 jours et si aucun consensus n’est trouvé il sera quand même adopté par ordonnance. Donc dire qu’il y aura un débat sur cette réforme c’est mentir aux Français pour une réforme qui ne recueille l’assentiment de personne.



Si le gouvernement est si sûr de son projet, nous lui proposons de le soumettre à une motion référendaire pour laisser le peuple parler et se faire entendre.



Frédéric Maillot