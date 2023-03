Réforme des retraites : Un jeudi noir en perspective

Les revers donnés par le gouvernement n’entameront pas la mobilisation, assure l’intersyndicale. Face à la réforme des retraites définitivement adoptée et le rejet des deux motions de censure (à 9 voix près), elle appelle à "amplifier la mobilisation". Des opérations avaient déjà été annoncées depuis la semaine dernière pour cette neuvième journée nationale de grèves et de manifestations.Des rassemblements sont donc prévus dès 7H aux ronds-points Sacré-coeur, ZAC 2000, Cambaie et EDF soit les 4 entrées/sorties du Port Ouest alors que les dockers occuperont le Port Est.Des opérations spécifiques du syndicat BTP sont également au programme de la journée ainsi que du tractage et des barrages filtrants installés à hauteur du radar de Saint-Paul, au rond-point des Plaines et sur le pont de la Rivière Saint-Etienne. Les manifestants seront au rendez-vous peu aux aurores.A Saint-Pierre, comme pour les journées précédentes, les "ronds-points Mc Do et Shamrock" seront investis par des syndicats. D'autres manifestants dont FOSPS prévoient de se rejoindre à 7H30 au rond-point des Casernes et se diriger tranquillement vers la mairie de Saint-Pierre vers 9H30 pour se faire entendre.