Réforme des retraites : "Un Président de la République totalement déconnecté des réalités" pour Philippe Naillet

Un Président de la République droit dans ses bottes qui persiste et signe en maintenant son projet de réforme des retraites que les Français ne veulent pas.



Un Président de la République totalement déconnecté des réalités, qui n’a fait aucune auto-critique.



Un président de la République arrogant qui impute la crise sociale et politique actuelle aux Français qui n’ont rien compris et aux syndicats qui n’ont rien proposé.



Un président de la République qui veut réengager le dialogue avec les partenaires sociaux après les avoir superbement ignorés.



Un président de la République qui au prétexte de sauver la retraite par répartition, porte en vérité une réforme des retraites libérale pour les milieux financiers, les grandes forces économiques et Bruxelles.



Un Président de la République qui parle de démocratie, mais qui a limité le débat parlementaire avec l’article 47-1, qui a utilisé le vote bloqué au Sénat avec le 44-3 et au final passe par le 49-3. Jamais les Députés, donc les représentants du peuple n’ont eu à se prononcer sur le texte.



En attendant l’avis du Conseil constitutionnel et le lancement du référendum d’initiative partagé, j’invite les Réunionnais à se mobiliser dans le calme dès demain pour s’opposer au report de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.