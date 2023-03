A la Une . Réforme des retraites : Trois nouveaux jours de grève pour les dockers

Après trois jours de mobilisation menés la semaine dernière contre la réforme des retraites, la fédération Port et Dock reconduit son action. À compter de ce mardi, les dockers prévoient trois nouveaux jours de mobilisation. Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 07:20

Les dockers prévoient trois jours de manifestation contre la reforme des retraites et l'utilisation du 49.3. Différentes actions seront menées dès ce mardi et ce, au moins jusqu'à ce jeudi.



Une assemblée générale des dockers et portuaires s'est déroulé ce mardi matin, devant les grilles du port Est, où la forme des actions à suivre a été discutée.



Une délégation a ensuite pris la route pour rejoindre la mobilisation du Gol, devant Albioma. Une opération escargot a été menée jusqu'à Saint-Louis, où se trouvent désormais les manifestants.



Seul rendez-vous fixe des manifestations annoncé, les manifestants se sont donné rendez-vous ce mercredi devant le portail du Port Est, pour une opération de tractage.



Les dockers et les portuaires seront de nouveau en action le jeudi, journée noir annoncée. Ils poursuivront leur mouvement au Port Est.