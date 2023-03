Réforme des retraites : Tous les sénateurs réunionnais ont voté pour le départ à 64 ans

Mercredi 8 mars en fin de soirée, le Sénat a adopté le très contesté article 7 de la réforme des retraites qui prévoit de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Véritable clé de voûte du projet de loi, les députés n’avaient pas réussi à se prononcer dessus du fait des nombreux amendements du groupe parlementaire de la NUPES. Ce que les sénateurs ont fait à 201 voix contre 115.



Nassimah Dindar, Michel Dennemont, Jean-Louis Lagourgue et Viviane Malet ont voté en faveur de l’article 7.



La séance de mercredi a démarré sur une série de "rappels au règlement" de la gauche. La majorité sénatoriale de droite avait accéléré l'examen de cet article en activant plusieurs outils de procédure, tels que la clôture des débats par l'article 38, la réécriture de l'article, et l'irrecevabilité des sous-amendements déposés.



Plusieurs sénateurs communistes, écologistes et socialistes ont notamment contesté l'application de l'irrecevabilité et défendu "le droit d'amendement". Ils ont quitté l’hémicycle en protestation.



Olivier Dussopt a réagi en saluant "un vote de responsabilité au Sénat" sur BFMTV. Le ministre du Travail s'est également dit "satisfait que cette étape soit franchie au Sénat. C'est une réforme nécessaire pour équilibrer le régime des retraites", lors d'une interview sur Public Sénat.



Les sénateurs ont jusqu'à dimanche minuit pour examiner la suit du texte et son millier d’amendements. Un groupe de parlementaire se réunira en commission mixte paritaire le 15 mars pour s’accorder sur une version définitive.