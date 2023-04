Réforme des retraites : Quelle mobilisation à La Réunion ?

Leur mot d’ordre reste le "retrait de cette régression sociale injuste et injustifiée", rappellent les syndicats. Pour cette 12e journée de mobilisation, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel, des manifestations sont prévues dans toute la France ce jeudi 13 avril.A Saint-Denis, le rassemblement est prévu à 9h au Petit Marché avec un défilé par la rue du Maréchal Leclerc. Les manifestants comptent par la suite bloquer le Barachois.Le deuxième rassemblement se tient à Saint-Pierre au rond-point Mc Do dès 6h. Il sera suivi d’une opération de tractage puis d’un défilé. Dans le sud, la mobilisation se joue sur la journée. Après le déjeuner sur place se tiendront des débats et des échanges jusqu'à 18h et la projection du film "La Sociale".La mobilisation contre la réforme des retraites semble néanmoins s’essouffler de journée en journée. Si les manifestants étaient 2.500 à battre le pavé le 28 mars dernier, ils étaient environ 1.200 selon les forces de l’ordre à défiler pour l’acte 11.