Réforme des retraites : "Quand la NUPES bafoue le peuple"

"Les manifestations organisées par les élus de gauche et les syndicats contre la réforme des retraites du président E.Macron est une véritable hypocrisie", estime Gaëlle Lebon (RN). Par N.P - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 06:31

Les manifestations organisées par les élus de gauche et les syndicats contre la réforme des retraites du président E.Macron est une véritable hypocrisie.



Serait-ce une forme de schizophrénie ? Comme l’a souligné Jordan Bardella Président du Rassemblement National.



Comment peut-on s'opposer à un candidat que l'on a fait élire? Ceci tout en sachant que cette réforme injuste faisait partie de ses priorités.



Par ailleurs il faut mettre en lumière la trahison des députés du groupe NUPES envers lapopulation.



Notamment la trahison des députés NUPES de la Réunion qui ont voté contre la motionréférendaire déposée par le Rassemblement National (au même titre qu'eux), ce qui aurait permis à la population de voter CONTRE ce projet de loi par un RéférendumCitoyen.



Nous avons là, encore la preuve, que le groupe NUPES, est une véritable mascarade et que l’intérêt de la population ne fait absolument pas partie de sa priorité.



Comment osent ils s’afficher dans les rues aux côtés des citoyens qui subissent cette casse sociale pour après bafouer leurs revendications dans l'hémicycle ?



J’espère que les réunionnais prendront acte de cette trahison et s’en souviendront aux prochaines échéances électorales, pour ne plus laisser passer cette troupe de mauvais perdants, privilégiant leur égo à l'intérêt général !



