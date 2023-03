Communiqué Réforme des retraites : Pour le retrait, on continue !

Par CGTR - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 10:04

Les travailleurs, le peuple sont opposés à la réforme inique des retraites. La colère s'exprime depuis 2 mois, le recours au 49.3 va la faire exploser. Un cap a été franchi par le gouvernement dans le déni de démocratie et le mépris de la population et des organisations syndicales.





Plus que jamais la lutte continue et doit s'amplifier pour le retrait de ce projet.





La prochaine journée mobilisation nationale sera le 23 mars.





L'intersyndicale de La Réunion, réunie ce vendredi 16 mars, a proposé le calendrier suivant :

- Samedi 18 et dimanche 19 : tractage sur les marchés forains et les grandes surfaces.



- Lundi 20 : rassemblement et tractage devant la SRPP à partir de 7h00.



- Mardi 21 : rassemblement et tractage devant les établissements hospitaliers à partir de 5h30 : CHU Saint-Denis et Saint-Pierre, GHER et CHOR.



- Mercredi 22 : rassemblement et tractage au rond-point de Gillot à partir de 6h00.



- Jeudi 23 : journée nationale de grève et de mobilisation. Rassemblements et tractage à partir de 7h00 sur les ronds-points du Port : Sacré-Coeur, Cambaie, Zac 2000, EDF.





Toute la population est appelée à participer à ces actions !!!





Rien n’est encore joué et la victoire est au bout du chemin !



Nou tien bon ! nou larg' pa !





Pour la CGTR - Finances publiques



La secrétaire départementale

Stéphanie Cadet