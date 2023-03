Réforme des retraites : Plus de 6.000 manifestants à Paris

Plus de 6.000 personnes, selon les forces de l'ordre, se sont rassemblées ce jeudi soir à la Place de la Concorde. Une mobilisation rendue possible par l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté d'interdiction de manifester.



Les forces de l'ordre sont intervenues peu avant 23 heures (heure de La Réunion) suite à des incidents. Du mobilier a été incendié et les policiers ont utilisé des jets d'eau pour disperser les milliers de personnes.