Réforme des retraites : Nathalie Bassire ne veut toujours pas du projet du gouvernement

Une nouvelle phase de la navette parlementaire s’ouvre désormais pour le projet de réforme des retraites : après sa lecture au Sénat, le texte devrait être très prochainement adopté en Commission Mixte Paritaire (CMP), et en définitive va revenir à l’Assemblée Nationale pour un vote ultime prévu le 16 mars prochain, ou au plus tard le 26 mars 2023.



Je reste fermement opposée au report de l’âge légal de la retraite, une mesure inéquitable notamment pour les Réunionnais.



Il existe à mon sens d’autres solutions pour sauver notre système de retraite par répartition, et nous devons mener une véritable concertation avec l’ensemble des partenaires pour réfléchir à son financement par des pistes telles que la taxation du capital et des dividendes des grandes entreprises du CAC40 et du SBF120 (Société des Bourses Françaises), ou des mesures incitatives comme l’augmentation du taux de surcote à 7% pour permettre à ceux qui le souhaitent de travailler plus longtemps.



Avec mon groupe « Libertés Indépendants Outre-Mer et Territoires » (LIOT), nous maintenons nos principales propositions :



1. Mettre en place un vrai Plan Senior

Il est nécessaire de favoriser l’emploi des Seniors, notamment en diminuant progressivement les cotisations sociales (part Employeur) pour les salariés de plus de 55 ans ; en incitant fortement les employeurs à investir dans la formation des Seniors (le taux d’effort de formation des salariés de plus de 55 ans ne saurait être inférieur à 10%), sous peine de sanctions notamment financières ; en améliorant les dispositifs de transition professionnelle (retraite progressive dès 57 ans, suppression des règles de plafonds pour le cumul emploiretraite, …).



2. Renforcer les droits familiaux

Pour maintenir et accroître la solidarité au sein de la Famille, nous proposons des mesures de justice sociale, notamment : généraliser l’âge légal à 57 ans pour bénéficier de la pension de réversion (alignement sur le régime général) ; remonter le plafond de cumul entre les droits propres et la pension de réversion (a minima 30 000€ contre 23 000€ actuellement) ; uniformiser (vers le haut) les règles en matière de majoration de pension et de durée d’assurance pour enfants ; étendre les droits à la pension de réversion aux couples liés par un PACS.



3. Mieux prendre en compte la pénibilité et les carrières longues

Les 4 facteurs exclus en 2017 doivent être obligatoirement pris en compte selon une méthode simple à mettre en œuvre pour les employeurs : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux ; améliorer le dispositif « carrière longue » notamment en simplifiant son calcul actuellement complexe, en s’attaquant aux injustices qu’il génère (en particulier entre les femmes et les hommes), en abaissant la durée de cotisation requise pour le rendre plus accessible, …



4. Adapter le calcul de la retraite dans les Outre-Mer

Par exemple, pour les agents des 3 fonctions publiques (État, hospitalière et territoriale), soumettre tout (ou partie) de la « sur-rémunération » - qui n’est actuellement pas prise en compte dans l’assiette pour le calcul des retraites - à cotisation afin de réévaluer à la hausse les montants de retraite des fonctionnaires ultramarins, tout en mettant en œuvre des mesures d’accompagnement et de compensation pour les collectivités locales (s’agissant de la fonction publique territoriale).



Mais aussi et surtout il est indispensable de revaloriser toutes les petites retraites (y compris agricoles) en Outre-Mer à un niveau permettant à nos Gramounes de vivre dignement !