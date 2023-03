La grande Une Réforme des retraites : Manifestation de la dernière chance ce mercredi

Alors que le projet de loi sur la réforme des retraites doit être étudié en Commission mixte paritaire ce mercredi, les opposants jettent leurs dernières forces dans la bataille. Partout en France, les manifestations vont se dérouler pour s'opposer à cette réforme. La Réunion ne fait pas exception avec deux manifestations prévues. L'intersyndicale sera reçue ce mercredi à la préfecture.





De nouvelles manifestations sont programmées partout en France comme à La Réunion. Si les différentes mobilisations avaient connu un affaiblissement progressif des manifestants, ce mercredi pourrait voir le nombre de manifestants remonter. Notamment à La Réunion où les vacances scolaires pourraient inciter les fonctionnaires de l’Éducation nationale se mobiliser davantage. Avec le passage du projet de loi sur la réforme des retraites devant la Commission mixte paritaire ce mercredi et le vote des deux Chambres demain, le gouvernement joue gros sur ces deux jours qui pourraient impacter le reste du quinquennat. Une situation délicate dont comptent bien profiter les opposants à la réforme qui vont maintenir la pression, d’autant plus que l’adoption finale paraît plus indécise que prévu.De nouvelles manifestations sont programmées partout en France comme à La Réunion. Si les différentes mobilisations avaient connu un affaiblissement progressif des manifestants, ce mercredi pourrait voir le nombre de manifestants remonter. Notamment à La Réunion où les vacances scolaires pourraient inciter les fonctionnaires de l’Éducation nationale se mobiliser davantage.

Après avoir manifesté à plusieurs reprises, l'intersyndicale de La Réunion avait choisi d'effectuer des blocages de routes mardi 7 mars. Une méthode qui ne fait pas l'unanimité dans la population, même si de nombreux automobilistes comprenaient le mouvement. Le lendemain, les syndicats avaient privilégié la distribution de tracts. Une démarche reproduite le samedi suivant devant les centres commerciaux. Pour ce probable dernier rassemblement avant le vote, les syndicats péi ont décidé de faire dans le classique. Dans le nord, les manifestants sont appelés à se rassembler devant le Petit-Marché à partir de 9h. Le cortège prendra la direction de la préfecture où une audience a été demandée par l'intersyndicale. Cette rencontre doit être le prolongement de celle demandée par les syndicats nationaux au président de la République. Dans le sud, les manifestants se rassemblent dès 6h à Saint-Pierre. Le point de rendez-vous se situe au niveau du rond-point à l'entrée du boulevard Bank, du côté de casabona. À partir de 10h, un défilé s'élancera vers le front de mer, via la rue Luc Lorion puis le marché couvert.