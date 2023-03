La grande Une Réforme des retraites : Les syndicats mobilisés devant les hôpitaux

Pour les syndicalistes, ce mardi rime avec distribution de tracts devant les services publics et plus particulièrement devant les hôpitaux de l’île. Par La rédaction - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 06:20







La CGRT Santé et de l'action sociale se tient d'ailleurs devant le GHER.



La contestation contre la réforme des retraites mobilise au sein des hôpitaux. La crise que traversent les hôpitaux publics aide à faire grossir les rangs des protestataires. Il y a deux semaines, les travailleurs du secteur de la santé étaient nombreux à manifester avec pour message de dire non au report de l’âge à la retraite d’autant plus dans des conditions de travail dégradées. Ce mardi, la mobilisation contre la réforme des retraites pose ses valises devant les hôpitaux. Une action prévue par l'intersyndicale qui a depuis la semaine dernière communiqué un calendrier des manifestations pour la semaine. La CGRT Santé et de l'action sociale se tient d'ailleurs devant le GHER.La contestation contre la réforme des retraites mobilise au sein des hôpitaux. La crise que traversent les hôpitaux publics aide à faire grossir les rangs des protestataires. Il y a deux semaines, les travailleurs du secteur de la santé étaient nombreux à manifester avec pour message de dire non au report de l’âge à la retraite d’autant plus dans des conditions de travail dégradées.