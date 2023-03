La grande Une Réforme des retraites : Les opposants se donnent rendez-vous pour l’acte X

Deux défilés sont prévus aujourd’hui sur l’île. À Saint-Denis, comme Saint-Pierre, les opposants sont de retour dans la rue, après plusieurs opérations de blocages. L’intersyndicale espère que le 49.3 et l’intervention dans les journaux de 13h du président de la République fera descendre dans la rue les Réunionnais. Par La rédaction - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 06:14

Nouvelle journée de mobilisation pour les opposants à la réforme des retraites c’est ce matin dans les rues du chef-lieu et de Saint-Pierre. À Saint-Denis, l’intersyndicale fixe le point de départ du cortège au jardin de l’Etat à 9h. Les manifestants sudistes sont invités à se rejoindre aux entrées de la zone commerciale, avant de faire une opération escargot jusqu'au rond-point Zac Banks. À partir de L'essentiel des manifestants sont invités à rejoindre les syndicats à partir de 9h. Le cortège s'élancera vers 9h30/10h de la rue Luc Lorion pour rallier le front de mer.



"Ni le 49.3 - véritable aveu d’échec de ce gouvernement-, ni l’intervention télévisée du Président de la République n’ont altéré notre détermination à combattre la réforme des retraites et en obtenir l’abandon", affirmait encore ce week-end l’intersyndicale CFDT, CGTR, FO, CFE CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU, SAIPER, UNEF, ATTAC et FGR (Retraités de la Fonction Publique).



Après une petite baisse de la participation dans les derniers défilés, les opposants s’attendent à une bonne mobilisation, pour continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Si quelques tensions sont à noter dans les cortèges dans l’Hexagone, il est à souligner que les manifestations à La Réunion se passent dans une ambiance bonne enfant.